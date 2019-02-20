20+ фото о будущем, которое немного сорвалось с катушек

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Новейшие технологии здорово облегчают нам жизнь, но могут и подложить свинью. Вы хотите чаю — чайник обновляет прошивку, решили пойти погулять — куртка еще не зарядилась, не желаете смотреть рекламу, а деваться некуда: рука зажата в манжете аппарата, измеряющего давление.

Мы в AdMe.ru решили взглянуть на технологический прогресс с другой стороны и посмотреть, какие подводные камни нас поджидают в море изобретений.

В Китае все можно оплатить со смартфона, даже пожертвование уличному музыканту

Прогресс открывает троллям новые просторы

Квинтэссенция одноразовости — зарядные устройства на раз

Когда развитие сервиса начинает пугать

Пока вы измеряете давление, аппарат показывает рекламу. Ее нельзя пропустить. И уйти тоже не получится — рука зажата в манжете

«Если бы кто-то 10 лет назад сказал, что я буду обновлять прошивку на зубной щетке, я бы назвал его сумасшедшим»

Автоматическая система наблюдения обвинила эту китаянку в многократном нарушении ПДД. Оказалось, что эта девушка — лицо с рекламы на автобусах

«Алиса» никогда не упустит случая для пропаганды

Туалетная бумага, которая выдается по QR-коду

«Сан-Франциско в одном фото. Полностью роботизированная кофейня по соседству с голодающими безработными бездомными»

Когда техника становится слишком умной

Как быстро меняется предел мечтаний

«В будущем все будут хотеть анонимности. На 15 минут».

Если и дальше так пойдет

Совсем скоро мы будем вспоминать настоящее со слезами ностальгии на глазах

Технологии, обрамленные шрифтом «под старину»

Лента новостей для тех, кто считает восстание роботов выдумками фантастов

«Сижу уже 15 минут жду, когда обновится чайник. А ведь просто хотел чаю попить»

Создатели робота убрали у кота все «лишнее»

Это было бы смешно, если бы не было так правдиво

Хотел помыть руки, а тут раковина обновляется

«Обновление прошивки. Не выключайте».

Бонус: человек-успех

А какие казусы подкидывают вам современные гаджеты?