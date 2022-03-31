20 фото, на которых запечатлено такое превращение, что Хогвартсу и не снилось

Любое новое дело, будь то похудение или хобби, кажется особенно заманчивым в начале. Но трудности, с которыми приходится сталкиваться по дороге, часто вызывают желание все бросить. В такие моменты стоит оглянуться назад и оценить, какой длинный путь остался за плечами. Поэтому так полезно документировать его этапы, как это сделали герои нашей подборки.

Мы в AdMe.ru обожаем фотографии, авторам которых удалось запечатлеть прогресс как он есть.

«Слева — 11, справа — 29. Этот козырек я почему-то носила каждый день в 6-м классе»

Вы превратились из мальчика-подростка в симпатичную юную леди. Так держать! © 5krunner / Reddit

«Каждый год с 3 до 9 лет сын вырастал почти на одну и ту же высоту»

«Всего за полгода я превратилась из чертенка в живую куколку»

«Решил использовать тяжелый год как возможность превратить себя в совершенно нового человека»

«Я ни разу не художник и не скульптор. Но методом проб и ошибок я наконец-то смогла делать достойные модели из глины»

«Разница между 19 и 24»

«Я вручную шью коллекционные авторские игрушки. Фото с разницей в год»

«Я хотел купить утку, но вместо этого спас ее»

«Сделал себе веселую прическу. Это особенно здорово после нескольких лет почти без волос»

«Швы до и после того, как я их отбелил»

«Спустя 5 лет брекетов и одну операцию на челюсти»

«Динамика роста кота»

Теперь он может надеть эти тапки на лапки и ему будет впору. © lolochka1990 / Pikabu

«Вот так вырос мой сингониум ровно за 4 года. Горжусь им»

«Джеф. Было — стало»

«Слева — 23, справа — 36. Я наконец-то принимаю себя и внутри, и снаружи»

«Раздобрел подобрыш за 2 года»

«Стена моего гаража в момент покупки дома и сейчас»

«В 14 лет и в 17»

«Мы с женой 4 года реставрировали эту машину»

«2 года спустя. Я полностью изменила образ жизни, и от меня осталась ровно половина»