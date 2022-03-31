20 фото, на которых запечатлено такое превращение, что Хогвартсу и не снилось
Любое новое дело, будь то похудение или хобби, кажется особенно заманчивым в начале. Но трудности, с которыми приходится сталкиваться по дороге, часто вызывают желание все бросить. В такие моменты стоит оглянуться назад и оценить, какой длинный путь остался за плечами. Поэтому так полезно документировать его этапы, как это сделали герои нашей подборки.
Мы в AdMe.ru обожаем фотографии, авторам которых удалось запечатлеть прогресс как он есть.
«Слева — 11, справа — 29. Этот козырек я почему-то носила каждый день в 6-м классе»
- Вы превратились из мальчика-подростка в симпатичную юную леди. Так держать! © 5krunner / Reddit
«Каждый год с 3 до 9 лет сын вырастал почти на одну и ту же высоту»
«Всего за полгода я превратилась из чертенка в живую куколку»
«Решил использовать тяжелый год как возможность превратить себя в совершенно нового человека»
«Я ни разу не художник и не скульптор. Но методом проб и ошибок я наконец-то смогла делать достойные модели из глины»
«Разница между 19 и 24»
«Я вручную шью коллекционные авторские игрушки. Фото с разницей в год»
«Я хотел купить утку, но вместо этого спас ее»
«Сделал себе веселую прическу. Это особенно здорово после нескольких лет почти без волос»
«Швы до и после того, как я их отбелил»
«Спустя 5 лет брекетов и одну операцию на челюсти»
«Динамика роста кота»
- Теперь он может надеть эти тапки на лапки и ему будет впору. © lolochka1990 / Pikabu
«Вот так вырос мой сингониум ровно за 4 года. Горжусь им»
«Джеф. Было — стало»
«Слева — 23, справа — 36. Я наконец-то принимаю себя и внутри, и снаружи»
«Раздобрел подобрыш за 2 года»
«Стена моего гаража в момент покупки дома и сейчас»
«В 14 лет и в 17»
«Мы с женой 4 года реставрировали эту машину»
«2 года спустя. Я полностью изменила образ жизни, и от меня осталась ровно половина»
В каком деле вы бы могли похвастаться выдающимся прогрессом?
Фото на превью virgggo / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 фото, на которых запечатлено такое превращение, что Хогвартсу и не снилось
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