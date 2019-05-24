20 фото, на которых запечатлена боль вселенских масштабов

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Медицинские справочники характеризуют боль как ощущение физического страдания. Но мы с вами знаем, что истинная боль — это вечно сползающий наматрасник, снег, выпавший в конце мая, и дети, решившие «украсить» комнату собственными силами.

AdMe.ru на просторах интернета наткнулся на 20 человек, которые рассказали и показали, что является их персональной болью.

1. «И так происходит по 2 000 раз за ночь»

2. «Моя сестра в 14 лет и я в том же возрасте. По крайней мере, я была более креативной»

3. «Преподаватель решил, что доска достаточно чистая, чтобы продолжить писать на ней»

4. «Спросила у родителей, что у них в посудомойке делает фрисби, и выяснилось, что они месяцами думали, что это такая тарелка»

5. «Мой парень хотел стереть маленькое пятнышко со стены, и теперь у нас есть призрачный портрет старика прямо у изголовья кровати»

6. «Мой яблочный сок этим утром»

7. «Ненавижу эти штуки, которые вечно цепляются к обуви и к носкам»

8. «Его оставили без присмотра на каких-то 5 минут»

9. Когда твои коллеги не могут выровнять листы, прежде чем скрепить их

10. «Пережил свой первый переезд. Включил телевизор, чтобы немного отдохнуть после недели перетаскивания вещей»

11. «Эскиз татуировки, который я сделала для себя сама, и татуировка, которую мне набили. А ведь у этого салона были сотни положительных отзывов»

12. «Через 4 дня у нас в школе начнутся летние каникулы»

13. «А давайте сделаем крутое фото на память?»

14. «Собака решила сделать мою кровать более комфортабельной. Для себя»

15. «Бесит, когда с обувью происходит такое»

16. Когда землетрясение началось не в самый удачный момент

17. Вся боль молодого отца в одной картинке

18. «Я больше не хочу ходить в этот тренажерный зал»

19. По крайней мере, на полу не было ковра

20. Знаете, как попасть в выпуск местных новостей?

А что способно доставить вам страдания, на фоне которых меркнет даже зубная боль?