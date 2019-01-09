20+ фото, на которых запечатлен неповторимый момент

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Некоторым людям несказанно везет: как только они берут в руки фотоаппарат, происходит что-то необыкновенное. Другие же сами умеют видеть оригинальные сюжеты в обыденных вещах. Как бы там ни было, такие фотографии получаются крайне редко. Чего стоит только белоголовый орлан на руке у болельщика или маленькая балерина, парящая в воздухе.

AdMe.ru собрал снимки, при взгляде на которые хочется сказать: «И нарочно так не придумаешь».

1. Белоголовый орлан внезапно сел на руку болельщика во время футбольного матча

2. «Я снял, как мой друг любуется колесом обозрения»

3. «Меня выбрали сегодня в зоомагазине»

4. Ровная линия из пузырьков

5. «Здесь он выглядит как бандит с полицейской ориентировки»

6. «Весь мой кот в одной фотографии»

7. Пчела пытается собрать пыльцу с цветка на платье девочки

8. «Моя яичница чем-то недовольна»

9. «Узор на потолке моей кухни, который создали новогодние гирлянды во дворе»

10. Кажется, он сейчас взлетит

11. «На мой телефон пришло сообщение в то время, как я делал это фото. Так что теперь оно с эффектом Сальвадора Дали»

12. «Хотел сделать панорамный снимок, а запечатлел близнецов»

13. «В Австралии жара, и моя мама намочила полотенце, чтобы пчелы могли попить. Одна из них уже прилетела»

14. Осадок от химической реакции выглядит как заболоченный лес

15. «Мой принт из маленьких раков — и принт из больших раков на каком-то незнакомце»

16. Природный феномен, запечатленный в Швеции

17. «Лапа чайки на моей крыше»

18. Облако, похожее на курящего мужчину

19. «Сфотографировал улыбку оленя»

20. «Моя сестренка хочет стать балериной»

21. Лягушка села на ветровое стекло

22. Это фото «испортила» пчела