20+ случаев, когда ожидание того не стоило

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От разбитых надежд никто не застрахован. Увы. Но иногда хочется выпустить пар и поделиться своими неудачами с другими. Так и поступили герои нашей подборки: эпичные интернет-заказы, некачественные услуги и «шедевры» кулинарии. Глядя на них, понимаешь, что ожидания далеко не всегда соответствуют действительности, но кто предупрежден, как говорится, тот вооружен.

Мы в AdMe.ru уверены, что даже в таких случаях не стоит падать духом, а лучше воскликнуть: «Надо же, как креативно получилось!» Кстати, в бонусе вас ждет кое-что необычное.

«Слева хеллоуинский костюм, который я заказал, а справа то, что привезли сегодня»

Ну а что, может, они тоже друзья

«Друзья».

Ежик с иголками из кристалликов немного растаял

Капитан Америка, ты ли это?

Снегурочка уже не та

Начинка, ау!

Букетик значительно похудел

Очень понравилась «фирменная посыпка»

Не стоит верить картинкам, особенно если это вкусняшки

«Моя сестра заказала наклейки онлайн»

Это была тяжелая неделя для Lego Man

Взято с сайта французской альтернативы Airbnb

«Спасибо, бабушка»

«Куплен в местном азиатском супермаркете»

Вот что бывает, когда снимаешь апартаменты только ради бильярдного стола

«Я не есть Грут»

«Попробуйте нюдовый оттенок», — говорили они. «Будет интересно», — говорили они

Да можем мы это прочитать!

«Если ты можешь прочитать это, принеси мне пиво». «Если ты можешь прочитать это, если ты можешь прочитать это».

«Ужин моей подруги»

«Кто-то проголодался до того, как посылку отправили?»

«Моя мама недавно пыталась приготовить печенье Baby Yoda»

«Моя жена заказала этот кактус и через 2 месяца получила пакет ниток, и все. Ни каркаса, ни инструкции»

Бонус: как одежда выглядит на манекене vs как одежда выглядит на мне

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