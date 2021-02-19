20 фото, на которых все так идеально, что закрадывается сомнение: а не фотошоп ли это часом?

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Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему нам так нравится все гармоничное и красивое? Дело в особенностях нашего мышления. Специалисты считают, что человек вытеснил других приматов и очень быстро эволюционировал именно благодаря своей восприимчивости к эстетике. Мы не можем просто так пройти мимо ровненьких и упорядоченных вещей: мозг призывает остановиться и насладиться увиденным.

Эта подборка почти идеальных предметов и явлений для нас в AdMe.ru как бальзам на душу. Думаем, и вам она тоже понравится.

«Когда я фотографировал солнце, в кадр совершенно случайно попал самолет. Я определил рейс и связался с пилотом. Он был в восторге»

Фруктовая тарелка может выглядеть как произведение искусства

Красиво... Я даже чувствую текстуру кусочков. © hoggerfan69 / Reddit

«Я установил 65 блоков дженги на один блок»

«Расстановка напитков в магазине возле моего дома»

В таком порядке человек расположил свои книги

Думаю, это единственный разумный способ расставить книги дома. © luckeehusband / Reddit

«Сделал так, чтобы узор на камнях совпадал»

«Пришлось докупить багаж, чтобы привезти их домой. Единственными вещами в чемодане были розовая шуба (не судите!) и 13 кг камней».

«Моя первая самодельная полка, которая идеально вписалась в это пространство»

«Разве это не мило?»

Нет, это не мило. Это восхитительно! © MrDugong / Reddit

«Как прожилки на листе совпадают с линиями на руке»

«Наша деревня и подготовленная трасса — идеальная пара»

«Сегодня утром случайно нажал не ту кнопку. Получилось неплохо»

Когда узор на оберточной бумаге совмещается идеально

«Мои часы показывают время, дату и температуру. Сегодня все синхронизировалось»

«Очень правильный снегопад у входа в мою квартиру»

Совершенство в вафле

Ради такого кадра стоит нырнуть поглубже

«Я сделал это! Очень доволен»

Детали подходят друг к другу просто идеально

Крупинка соли — маленькое совершенство

А это, кажется, и есть тот самый рай перфекциониста