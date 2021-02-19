20 фото, на которых все так идеально, что закрадывается сомнение: а не фотошоп ли это часом?
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему нам так нравится все гармоничное и красивое? Дело в особенностях нашего мышления. Специалисты считают, что человек вытеснил других приматов и очень быстро эволюционировал именно благодаря своей восприимчивости к эстетике.
Мы не можем просто так пройти мимо ровненьких и упорядоченных вещей: мозг призывает остановиться и насладиться увиденным.
Эта подборка почти идеальных предметов и явлений для нас в AdMe.ru как бальзам на душу. Думаем, и вам она тоже понравится.
«Когда я фотографировал солнце, в кадр совершенно случайно попал самолет. Я определил рейс и связался с пилотом. Он был в восторге»
Фруктовая тарелка может выглядеть как произведение искусства
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Красиво... Я даже чувствую текстуру кусочков. © hoggerfan69 / Reddit
«Я установил 65 блоков дженги на один блок»
«Расстановка напитков в магазине возле моего дома»
В таком порядке человек расположил свои книги
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Думаю, это единственный разумный способ расставить книги дома. © luckeehusband / Reddit
«Сделал так, чтобы узор на камнях совпадал»
«Пришлось докупить багаж, чтобы привезти их домой. Единственными вещами в чемодане были розовая шуба (не судите!) и 13 кг камней».
«Моя первая самодельная полка, которая идеально вписалась в это пространство»
«Разве это не мило?»
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Нет, это не мило. Это восхитительно! © MrDugong / Reddit
«Как прожилки на листе совпадают с линиями на руке»
«Наша деревня и подготовленная трасса — идеальная пара»
«Сегодня утром случайно нажал не ту кнопку. Получилось неплохо»
Когда узор на оберточной бумаге совмещается идеально
«Мои часы показывают время, дату и температуру. Сегодня все синхронизировалось»
«Очень правильный снегопад у входа в мою квартиру»
Совершенство в вафле
Ради такого кадра стоит нырнуть поглубже
«Я сделал это! Очень доволен»
Детали подходят друг к другу просто идеально
Крупинка соли — маленькое совершенство
А это, кажется, и есть тот самый рай перфекциониста
Загляните в свои архивы: наверняка и у вас были идеальные фото? Покажите их нам в комментариях.