20+ вещей, в существование которых вы бы не поверили, если бы не фото

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Под маской Бэтмена должно скрываться мужественное лицо борца с преступностью, ворота всегда крепятся к забору, а Дед Мороз приносит детям конфеты и фрукты, не так ли? Но иногда происходящее выходит за все рамки. Тогда остается только запоминать все в деталях, чтобы рассказать об этом друзьям или всему миру, как сделали герои нашей подборки.

Мы в AdMe.ru просмотрели эти снимки уже много раз, но некоторым так и не нашли объяснения. Теперь ваш черед строить версии происходящего.

Так вот почему этот парень предпочитает оставаться в маске

Когда выходов больше не осталось

Дед Мороз, которого мы заслужили

Вот они, «голодные игры»

Кажется, найден идеальный вариант использования нагрудного кармана

Школьный автобус для очень маленького класса

Не очень частная территория

Уборная для тех, кому нечего скрывать

Шапка, которая бежит впереди паровоза

Если не знать, что в этой баночке соевый соус, можно здорово промахнуться

Когда в душе ты — настоящий карьерный самосвал

Может, это уборная в Шотландии?

Кажется, хозяин этого велосипеда просто помешан на безопасности

Свежие лампочки — мечта любого электрика

Похоже, Аквамен все-таки решил отойти от супергеройских дел и занялся семьей

Когда старший брат одолжил тебе свой крутой пуховик

И дрова сохранили, и атмосферу праздника не испортили

Кто-то решил срезать по пути домой, но застрял в текстурах

Когда перешел с бензина на бабушкины пирожки

Пакет для тех, кто хочет выглядеть элегантно, даже когда бежишь в ларек за хлебушком

Интересно, какие права нужны, чтобы управлять этой лодкомашиной

Инструмент для музыкантов, которые привыкли прятаться в дальнем углу оркестра

Умная бутылка развивает воображение и глазомер хозяина