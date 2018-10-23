20+ фото, на которых все было бы хорошо, если бы не одна маленькая деталь
Бывают моменты, когда смотришь на снимок и вроде ничего особенного в нем нет. Но стоит лишь присмотреться, и находится одна маленькая деталь, с легкостью переворачивающая наше восприятие фотографии. Тревожное отражение в бутылке колы, нелепая ошибка преподавателя, странные прохожие в ночи — когда замечаешь все это, сразу становится ясно, почему автор выложил картинку в интернет.
AdMe.ru внимательно изучил 22 таких фотографии, теперь ваша очередь проверить свою наблюдательность.
Может быть, это еще одна проверка?
Пятна жира на пакете образовали довольно точную карту мира, тут даже Мадагаскар и Австралия есть
Так выглядит безысходность
У этого маппета, похоже, что-то на языке вертится
Когда решил прокатиться по району со своим инопланетным братаном
Кажется, этого парня здесь должны обслуживать бесплатно
А ведь кто-то, наверное, ждал, пока она начнет переходить через дорогу
Зато держится крепко
Ночь — идеальное время, чтобы выгулять своего тигра
Главное — найти свое место в жизни
Камера в скворечнике — новое слово в видеонаблюдении
Главное в любом деле — это точность
Издалека кажется, что эта охранница настоящая, но ноги ее выдают
Когда решил вывести свою кошечку на прогулку
«На стене в моем университете видны отметины от прислонявшихся к ней студентов»
У рекламного щита тоже есть свое мнение
В компании ходить по магазинам всегда веселее
Тот момент, когда становится очевидно, что проблему простой перезагрузкой не решить
«Я выбрал в суши-баре неправильный столик»
Похоже, тренер решил вывести на поле самого незаметного своего игрока
Кажется, эти утки думают, что они тоже фламинго
А вам когда-нибудь бросалась в глаза такая маленькая, но очень важная деталь?