20+ фото, на которых все было бы хорошо, если бы не одна маленькая деталь

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Бывают моменты, когда смотришь на снимок и вроде ничего особенного в нем нет. Но стоит лишь присмотреться, и находится одна маленькая деталь, с легкостью переворачивающая наше восприятие фотографии. Тревожное отражение в бутылке колы, нелепая ошибка преподавателя, странные прохожие в ночи — когда замечаешь все это, сразу становится ясно, почему автор выложил картинку в интернет.

AdMe.ru внимательно изучил 22 таких фотографии, теперь ваша очередь проверить свою наблюдательность.

Может быть, это еще одна проверка?

Пятна жира на пакете образовали довольно точную карту мира, тут даже Мадагаскар и Австралия есть

Так выглядит безысходность

У этого маппета, похоже, что-то на языке вертится

Когда решил прокатиться по району со своим инопланетным братаном

Кажется, этого парня здесь должны обслуживать бесплатно

А ведь кто-то, наверное, ждал, пока она начнет переходить через дорогу

Зато держится крепко

Ночь — идеальное время, чтобы выгулять своего тигра

Главное — найти свое место в жизни

Камера в скворечнике — новое слово в видеонаблюдении

Главное в любом деле — это точность

Издалека кажется, что эта охранница настоящая, но ноги ее выдают

Когда решил вывести свою кошечку на прогулку

«На стене в моем университете видны отметины от прислонявшихся к ней студентов»

У рекламного щита тоже есть свое мнение

В компании ходить по магазинам всегда веселее

Тот момент, когда становится очевидно, что проблему простой перезагрузкой не решить

«Я выбрал в суши-баре неправильный столик»

Похоже, тренер решил вывести на поле самого незаметного своего игрока

Кажется, эти утки думают, что они тоже фламинго