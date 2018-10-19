20+ фото, на которых уровень счастья не измерить ни по одной шкале

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Каждый из нас мог бы дать свое определение счастью. Для одного это рождение первенца, для другого — спортивное достижение, к которому шел десятилетиями, а для наших питомцев моментом наивысшей радости является та секунда, когда мы появляемся на пороге дома после рабочего дня. В сегодняшней подборке мы собрали снимки, в которых сконцентрирована ударная доза счастья. И это лучший способ зарядиться позитивом на весь день.

AdMe.ru нашел фото, после просмотра которых на душе становится немного теплее.

«Мой друг из Вьетнама впервые увидел снег»

«Тест на отцовство мне точно не понадобится»

До и после того, как песики нашли семью

«Отец играет в гольф уже около 50 лет. И он наконец попал в лунку с одного удара»

«Сын нашел друга в аэропорту. Они говорят на разных языках, но это не мешает им отлично проводить время»

«Я обожал бывать в этом магазине, когда был ребенком. Теперь здесь продается игра, разработанная мной»

«Сказал ей, что она красивая девочка»

«В январе сгорело заведение, которое спасало меня и моих друзей во время учебы в колледже. Сегодня его снова открыли»

Когда очень любишь принимать ванну

«Недавно в этом кафе повесили мои работы. Сегодня один из сотрудников написал мне, что впервые за долгое время посетители начали рассматривать картины на стенах»

Счастье в чистом виде

«41 год в браке. Пережили немало трудных времен. Недавно вышли на пенсию, и теперь пришло время для счастливых путешествий»

В собачьем языке слова «счастье» и «еда» — это синонимы

«Я ждал этого дня с детства. Сегодня мой фильм вышел в прокат»

Джерри обожает свою работу в качестве собаки-терапевта

Если ваш сын считает, что он настолько сильный, что может вас поднять, — подыграйте ему

Когда кукле сделали такие же ортопедические накладки, как у тебя

«После подозрения на выкидыш и сложно протекающей беременности я наконец держу на руках свою дочку»

Когда хозяева вернулись домой

«Муж впервые принял участие в соревновании для художников и занял 2-е место. Горжусь им!»

Когда решил взять кота из приюта

А как бы вы продолжили фразу «Счастье — это...»?