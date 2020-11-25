20+ фото, на которых столько драмы, сколько не в каждом бразильском сериале увидишь

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Когда смотришь сериалы с лихо закрученным сюжетом, невольно задаешься вопросом: чем же таким вдохновляются их сценаристы? Ответ до банальности прост — реальной жизнью. Потому что именно она каждому из нас подкидывает такие драматичные эпизоды, что хоть сейчас нанимай съемочную бригаду, чтобы их поскорее отсняли и выпустили на экраны.

Мы в AdMe.ru встретили на просторах сети 20+ человек, которым пока не удалось снять полномасштабную трагедию. Зато они смогли сделать фото, на котором ее более чем достаточно.

Чье-то свидание прошло не по плану

Видимо, здесь побывала отчаянная фанатка k-pop

«Брат вчера купил свой первый дом. Он заехал на машине в гараж и забыл в ней единственное устройство, с помощью которого его можно открыть. Нам понадобилось больше часа, чтобы взломать дверь»

А вам когда-нибудь доводилось испоганить бургеры настолько, что даже ваш гриль был шоке?

«Я искренне думала, что крышка прикручена. Мне пришлось разбираться со склеенными страницами следующие 1 300 часов в школе косметологии»

«Сегодня мне доставили PlayStation 5. В тот самый день, когда я сломал большой палец»

«С такой грустной мордой мы едем из леса домой»

«Вы можете видеть, где конкретно мы стояли, когда мой молодой человек уронил пачку какао-порошка с верхней полки»

Интересно, что ему сделал этот бедный попугай

«Дочка решила посмотреть мультики с комфортом в моем кресле. Поэтому у меня не осталось выбора»

«Несколько лет назад я поехал в Лондон, натерпелся всякого и уехал. Моя мама запечатлела этот чудесный момент»

«Я просто хотела взять мужа за руку, но моей кошке это не понравилось»

«Моя первая попытка встать на сапсерф»

«Жена убрала эти хэллоуинские декорации за дверь в нашем подвале. Теперь мне нужно сменить нижнее белье»

«Брат хотел сделать селфи с лошадкой, а она хвать его за пятую точку»

«Только что меня ужалила оса, спрятавшаяся в моей перчатке»

«Думаю, с меня достаточно»

Когда удалось запечатлеть тот самый момент

Картина под названием «Не договорились»

Он зацепился коготком за стул, сдался и уснул

«Утром на заднем дворе вывихнула лодыжку. Решила быть крутой девочкой и не идти к врачу»

«Всю ночь не могла уснуть из-за боли. В темноте напоролась на детский батут и сломала палец на другой ноге. Медсестры были впечатлены историей».

Не зря говорят, что каждая фотография рассказывает историю

А что за история скрывается за этим снимком, нам, к сожалению, не узнать