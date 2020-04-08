20 фото, на которых на один пиксель приходится максимальное количество драмы

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Мы все хотим, чтобы наша жизнь была как в кино. Однако мало кто из нас под этим подразумевает трагедию масштабов «Титаника». И хотя никому из нас не доводилось, лежа на доске посреди океана, свистеть в свисток и сорвавшимся голосом звать Джека, нам приходилось сталкиваться с другими, не менее драматичными моментами. И вот тому наглядные доказательства.

AdMe.ru нашел на просторах сети 20 фото, от которых за версту веет грустью. Печали на кадрах настолько много, что становится даже как-то весело.

1. «Я не знаю, что заставило меня поверить в то, что я могу выиграть этот конкурс»

2. Видимо, любовь прошла

3. «Купить стеклянный стол было моей ошибкой»

4. «Разочарование моей лошади, когда она уронила свое яблоко»

5. «Просто посмотрите на выражение на морде собаки моего друга, когда она поскользнулась. Оно бесценно»

6. Попытка не пытка

7. «Я называю это собачьей аварией (не волнуйтесь, ни одна собака на этом фото не пострадала). Пострадало только эго Энди»

8. Когда тебе оставалось просто занести покупки домой

9. Романтика диснеевских размахов

10. «Моя жена собирала пазл на 2 000 деталей и аккуратно прикрыла его полотенчиком, чтобы коты не трогали. Вот что я обнаружил сегодня утром»

11. Кто сказал, что работа аниматора простая

12. Человеку на заднем сиденье не позавидуешь

13. «Утром у нас на крыльце появились эти ребята. Наверное, пришли потусоваться с нашей искусственной цаплей (справа)»

14. «Мама постирала все игрушки нашего пса, и теперь он не хочет заходить домой без них»

15. Это же как надо было достать человека?!

16. «Наш бордер-колли работает из дома»

17. «Дружбан застрял в перилах, и все вышли с ним фотографироваться, вместо того чтобы помочь ему»

18. Да что вы знаете о безысходности

19. Винни, ты чего приуныл?

20. Словно картина эпохи Ренессанса

Может, у вас есть фотография или история, которые идеально дополнили бы эту подборку? Делитесь ими в комментариях.