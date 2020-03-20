20+ фото, на которых разворачивается подлинная драма
Нам всем время от времени приходится становиться свидетелями таких сцен, на фоне которых меркнут даже древнегреческие трагедии. И меньшее, что мы можем сделать в этот момент, — это достать камеру и запечатлеть происходящее. В противном случае никто ведь не поверит, что вы видели 10500 разбитых яиц, мусорный бак, извергающий тесто, и записку «Игорь, я биремина» на багажнике чужого авто.
AdMe.ru не смог проигнорировать 20+ фото, в которых столько печали, что от этого становится даже как-то весело. А бонусом вас ждет кадр — рекордсмен по количеству боли на один пиксель.
1. Ну вот, Игорь, теперь ты знаешь
2. «Кто-то забыл закрепить контейнеры с яйцами. Как итог — 10500 разбитых яиц»
3. Фраза «Сейчас вылетит птичка» заиграла новыми красками
4. «Я хотел кошку, а моя жена — собаку. Мы пришли к компромиссу, и теперь у нас есть Гибсон»
5. Кто-то в прямом смысле вывел празднование свадьбы на новый уровень
6. «У нас в Сантосе после наводнения завелась змея, но, слава богу, тут же был и крокодил, который спас нас от этой опасности»
7. Когда пекари испортили тесто и не подумали о том, что дрожжи не перестанут действовать только из-за того, что их выбросили в мусорку
8. «Я уронил ключи, выходя из машины, и потратил 20 минут на их поиски»
9. И все смешалось: кони, люди
10. «Я просто хотел тарелочку лапши»
11. «По крайней мере, цвет баллончика идеально сочетается с цветом машины»
«Изменщик».
12. «Наконец-то купил себе новые кроссовки. Выбрал классические белые Reebok, которые были еще и со скидкой. В магазине я примерил только один кроссовок...»
13. «Момент, когда мой друг потерпел поражение, играя в гигантскую дженгу»
14. «Моего отчима сегодня утром цапнул пеликан»
15. Собака и скользкий-прескользкий лед
16. Вот почему детей в машине нужно пристегивать
17. Ножка стула решила сломаться ровно в тот момент, когда щелкнул затвор камеры
18. «Cын обнаружил, что я сегодня работаю из дома»
19. Когда выяснилось, что ты потерял 1 фрагмент пазла на 2 000 деталей
20. Прелести свободного падения
21. «Друг разбил телефон, понес его в мастерскую, а там сказали, что ремонт сейчас невозможен. Он решил купить последний iPhone, но при вскрытии коробки уронил его»
22. «Facebook напомнил мне, что 8 лет назад в этот день мама заставила меня сфотографироваться с нашим официантом, который, как мне тогда показалось, был очень горяч»
Бонус: прочувствуйте всю боль на этом фото
«Я в наушниках, не слышу вас!»
Есть ли у вас в архиве снимки, которые прекрасно дополнят эту подборку?
Фото на превью karlson76 / Pikabu