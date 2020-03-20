20+ фото, на которых разворачивается подлинная драма

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Нам всем время от времени приходится становиться свидетелями таких сцен, на фоне которых меркнут даже древнегреческие трагедии. И меньшее, что мы можем сделать в этот момент, — это достать камеру и запечатлеть происходящее. В противном случае никто ведь не поверит, что вы видели 10500 разбитых яиц, мусорный бак, извергающий тесто, и записку «Игорь, я биремина» на багажнике чужого авто.

AdMe.ru не смог проигнорировать 20+ фото, в которых столько печали, что от этого становится даже как-то весело. А бонусом вас ждет кадр — рекордсмен по количеству боли на один пиксель.

1. Ну вот, Игорь, теперь ты знаешь

2. «Кто-то забыл закрепить контейнеры с яйцами. Как итог — 10500 разбитых яиц»

3. Фраза «Сейчас вылетит птичка» заиграла новыми красками

4. «Я хотел кошку, а моя жена — собаку. Мы пришли к компромиссу, и теперь у нас есть Гибсон»

5. Кто-то в прямом смысле вывел празднование свадьбы на новый уровень

6. «У нас в Сантосе после наводнения завелась змея, но, слава богу, тут же был и крокодил, который спас нас от этой опасности»

7. Когда пекари испортили тесто и не подумали о том, что дрожжи не перестанут действовать только из-за того, что их выбросили в мусорку

8. «Я уронил ключи, выходя из машины, и потратил 20 минут на их поиски»

9. И все смешалось: кони, люди

10. «Я просто хотел тарелочку лапши»

11. «По крайней мере, цвет баллончика идеально сочетается с цветом машины»

«Изменщик».

12. «Наконец-то купил себе новые кроссовки. Выбрал классические белые Reebok, которые были еще и со скидкой. В магазине я примерил только один кроссовок...»

13. «Момент, когда мой друг потерпел поражение, играя в гигантскую дженгу»

14. «Моего отчима сегодня утром цапнул пеликан»

15. Собака и скользкий-прескользкий лед

16. Вот почему детей в машине нужно пристегивать

17. Ножка стула решила сломаться ровно в тот момент, когда щелкнул затвор камеры

18. «Cын обнаружил, что я сегодня работаю из дома»

19. Когда выяснилось, что ты потерял 1 фрагмент пазла на 2 000 деталей

20. Прелести свободного падения

21. «Друг разбил телефон, понес его в мастерскую, а там сказали, что ремонт сейчас невозможен. Он решил купить последний iPhone, но при вскрытии коробки уронил его»

22. «Facebook напомнил мне, что 8 лет назад в этот день мама заставила меня сфотографироваться с нашим официантом, который, как мне тогда показалось, был очень горяч»

Бонус: прочувствуйте всю боль на этом фото

«Я в наушниках, не слышу вас!»

Есть ли у вас в архиве снимки, которые прекрасно дополнят эту подборку?