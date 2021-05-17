20 фото, на которых прошлое и настоящее слились в одном коллаже

Старые фото всегда приятно пересматривать, ведь в них столько воспоминаний, чувств и фишек того времени, когда они были сделаны. Но еще интереснее сравнивать прошлое с настоящим, ведь только так замечаешь, насколько сильно похож на маму или бабушку в том же возрасте, и что самое главное, несмотря на прошедшие годы, не меняется.

Мы в AdMe.ru обожаем, когда в сети делятся коллажами «тогда vs сейчас», ведь в них столько тепла и ностальгии. И неудивительно, что они всегда набирают столько лайков и комментариев.

«Слева — фотография моих родителей после их помолвки в 1982 году. Справа — я и мой жених во время круиза 37 лет спустя. Я в том же платье»

«1993 vs 2021, мы решили восстановить старую фотографию»

«Мама в день своей свадьбы и я в ее возрасте»

Папа и сын

«Спустя 17 лет брака мы решили воссоздать наше любимое свадебное фото»

«Моя мама и я в 25 лет»

«Слева — мои родители 25 лет назад во время поездки в Берлин (папа — крайний слева, а мама — по центру). Справа я в том же возрасте, на том же месте»

«Моя бабушка и я приблизительно в одном и том же возрасте»

«Мы воссоздали это фото для нашей бабушки, ведь она носит его в своем кошельке»

«Слева — мой дедушка, а справа — я в том же возрасте»

«Моя мама и я в одном и том же платье, фото сделаны с разницей в 34 года»

«Прабабушка в 1920-м и правнучка в 2021-м»

«Слева — моя бабушка в 1940-м, а справа — я в 2005-м!»

«Мой дедушка с сестрой и друзьями в 1992 году воссоздали фото, сделанное в 1927-м»

«Мои дедушка и бабушка 5 апреля 1961 года и 5 апреля 2021 года»

«Моя мама (~ 1970) и я (~ 1997) в одном и том же платье, которое привезли из Нидерландов»

«Мы с братьями тогда и сейчас»

«Фото папы из выпускного альбома и мое фото из старшей школы»

«То же место, но 18 лет спустя»

«Моя мама и я в 33 года»