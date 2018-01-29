20 фото, на которых происходит неведомая фигня
Если взять все фото из этой статьи, написать по их мотивам сценарий и снять фильм, то, уверены, он получит как минимум пару-тройку «Оскаров» и соберет миллионы в прокате. А пока нам остается лишь смотреть на эти странные снимки и спрашивать себя, не скучно ли мы живем.
AdMe.ru собрал 20 самых загадочных фотографий со всего интернета и предлагает вам предположить, что же на них происходит. В конце статьи вас ждет бонус — кот, призывающий Темного лорда. Кажется.
Это фото может лечь в основу ремейка «Угнать за 60 секунд»
Кажется, я пропустил какие-то важные новости из мира лапши
Хочу быть уточкой, для которой не существует ничего невозможного, а не на работу и вот это вот все
Видимо, выигрывает рыбка
Когда немного загрустил по старым добрым временам
Вот так и выясняется, что зрелище не для слабонервных, а ты как раз слабонервный
Когда ангел-хранитель недоволен твоим рискованным поведением на дороге и решил сказать тебе об этом лично
У всех собаки, а у меня собакозавр
Британские ученые открыли новые источники альтернативной энергии
Когда в споре с кем-то слишком разгорячился
Когда покупаешь автомобиль в оптимальной комплектации
Домашние питомцы бывают разные
Когда уже видел все и тебе скучновато
Кажется, у пассажира что-то не то с головой
Когда мысли о работе не оставляют тебя ни на секунду
Тем временем в параллельной реальности
Когда нужно добавить себе веса в глазах окружающих
Возможно, мы еще не всё знаем о бананах
Так много вопросов, так мало ответов...
Бонус: кажется, этот кот призывает Темного лорда
Фото на превью Reddit, AairBear/Imgur