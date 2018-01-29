20 фото, на которых происходит неведомая фигня

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Если взять все фото из этой статьи, написать по их мотивам сценарий и снять фильм, то, уверены, он получит как минимум пару-тройку «Оскаров» и соберет миллионы в прокате. А пока нам остается лишь смотреть на эти странные снимки и спрашивать себя, не скучно ли мы живем.

AdMe.ru собрал 20 самых загадочных фотографий со всего интернета и предлагает вам предположить, что же на них происходит. В конце статьи вас ждет бонус — кот, призывающий Темного лорда. Кажется.

Это фото может лечь в основу ремейка «Угнать за 60 секунд»

Кажется, я пропустил какие-то важные новости из мира лапши

Хочу быть уточкой, для которой не существует ничего невозможного, а не на работу и вот это вот все

Видимо, выигрывает рыбка

Когда немного загрустил по старым добрым временам

Вот так и выясняется, что зрелище не для слабонервных, а ты как раз слабонервный

Когда ангел-хранитель недоволен твоим рискованным поведением на дороге и решил сказать тебе об этом лично

У всех собаки, а у меня собакозавр

Британские ученые открыли новые источники альтернативной энергии

Когда в споре с кем-то слишком разгорячился

Когда покупаешь автомобиль в оптимальной комплектации

Домашние питомцы бывают разные

Когда уже видел все и тебе скучновато

Кажется, у пассажира что-то не то с головой

Когда мысли о работе не оставляют тебя ни на секунду

Тем временем в параллельной реальности

Когда нужно добавить себе веса в глазах окружающих

Возможно, мы еще не всё знаем о бананах

Так много вопросов, так мало ответов...

Бонус: кажется, этот кот призывает Темного лорда