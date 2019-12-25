20+ фото, на которых обычные предметы превратились в нечто совершенно иное

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Наш мозг любит нас обманывать, отыскивая привычные образы в окружающих нас предметах. Если сказать слово «стол», каждый представит примерно одно и то же. Но иногда при определенном стечении обстоятельств и в неожиданном ракурсе вещи кажутся нам совершенно иными. Именно из таких иллюзий и состоит наша статья.

AdMe.ru добавил в свою копилку более 20 крутых фотографий, от которых невозможно отвести взгляд.

Это капля воды, которая выглядит как квадратная жемчужина

В этом магазине стеклянные не только двери, но и кирпичи

Птица, отмеченная звездой

Это не снежинки, а самолетики

Эти световые лучи выглядят впечатляюще

«Мое фланелевое одеяло под зеленым светом меняет цвет»

«Моя карточка-ключ похожа на ребенка разделочной доски»

Стая скворцов, принявшая в полете форму ежа. А как вишенка на торте — луна вместо глаза

«Этот „палец“ сделан моей кофеваркой»

Тени от игрушек живут своей жизнью

«Мой отец превратил шкаф для инструментов в железнодорожную инсталляцию, тщательно и полностью созданную вручную»

Тени от солдатиков — как живые

Дьявольская ухмылка пирога

«Тень моего шейкера для протеина совсем не похожа на него»

Лед превратил этот газон в хрустальный лес

Вы ведь тоже его видите, да?

Этот маффин выглядит как утенок

«Мой чай несет свиток в рай»

Снежный узор на стене стадиона выглядит как лес

Снежное покрывало выглядит как реальное

Кажется, кто-то уронил ржаной тост. А хотя нет, погодите...

Такое отражение зонта в ложке может напугать любого арахнофоба

На каждом этаже отеля стоят одинаковые елки, и из-за этого складывается ощущение, что кто-то сломал матрицу

А с чем необычным вы сталкивались в последнее время?