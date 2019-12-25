20+ фото, на которых обычные предметы превратились в нечто совершенно иное
Наш мозг любит нас обманывать, отыскивая привычные образы в окружающих нас предметах. Если сказать слово «стол», каждый представит примерно одно и то же. Но иногда при определенном стечении обстоятельств и в неожиданном ракурсе вещи кажутся нам совершенно иными. Именно из таких иллюзий и состоит наша статья.
AdMe.ru добавил в свою копилку более 20 крутых фотографий, от которых невозможно отвести взгляд.
Это капля воды, которая выглядит как квадратная жемчужина
В этом магазине стеклянные не только двери, но и кирпичи
Птица, отмеченная звездой
Это не снежинки, а самолетики
Эти световые лучи выглядят впечатляюще
«Мое фланелевое одеяло под зеленым светом меняет цвет»
«Моя карточка-ключ похожа на ребенка разделочной доски»
Стая скворцов, принявшая в полете форму ежа. А как вишенка на торте — луна вместо глаза
«Этот „палец“ сделан моей кофеваркой»
Тени от игрушек живут своей жизнью
«Мой отец превратил шкаф для инструментов в железнодорожную инсталляцию, тщательно и полностью созданную вручную»
Тени от солдатиков — как живые
Дьявольская ухмылка пирога
«Тень моего шейкера для протеина совсем не похожа на него»
Лед превратил этот газон в хрустальный лес
Вы ведь тоже его видите, да?
Этот маффин выглядит как утенок
«Мой чай несет свиток в рай»
Снежный узор на стене стадиона выглядит как лес
Снежное покрывало выглядит как реальное
Кажется, кто-то уронил ржаной тост. А хотя нет, погодите...
Такое отражение зонта в ложке может напугать любого арахнофоба
На каждом этаже отеля стоят одинаковые елки, и из-за этого складывается ощущение, что кто-то сломал матрицу
А с чем необычным вы сталкивались в последнее время?
Фото на превью CedricCSCFL / reddit