20 фото, на которых ничего необычного, если не приблизить

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Иногда самая обыкновенная фотография может таить в себе неожиданный и сногсшибательный сюрприз. И как только его разгадаешь, развидеть картинку не получится уже никогда.

AdMe.ru собрал несколько снимков, где задний план переворачивает все происходящее с ног на голову.

1. «Так мой молодой человек сделал мне предложение. Но, кажется, папе это не нравится»

«Скажи „нет“».

2. Бунтарь с детства

3. «И приз за самую милую фотобомбу года получает...»

4. Когда пес позирует лучше, чем его хозяева во время фотосессии

5. Этот парень решил поддержать людей, которые держат Пизанскую башню

6. «У всех зарядка превращается в подобное нечто? Ах да, не обращайте внимания на мои ноги»

7. «Мне так нравится этот снимок: это мой брат и его жена, а на заднем плане другой брат учится кататься на серфе»

8. «Мама показала мне фотографию их с папой свадьбы. Кажется, папа был не в восторге в тот день»

«Надпись на ботинках: „Помогите“».

9. Какой-то дядька испортил детям фотку

10. Когда носки как нельзя лучше отражают твое душевное состояние

11. «Решил сделать селфи с пингвином в зоопарке. Но из-за стеклянной перегородки кажется, будто у пингвина уже есть наша совместная фотка»

12. Когда утомили люди вокруг и хочется немного одиночества

13. Однажды в кондитерском магазине

14. Найдена самая фотогеничная лошадь всех времен и народов

15. «Когда я делал селфи, в кадр неожиданно влезла моя собака. Моя лучшая фотобомба!»

16. Пес, который научит вас покерфейсу

17. Когда решил незаметно сфотографироваться с Томом Йорком, а он все заметил и взгрустнул

18. Ну и кто кому здесь портит кадр?

19. Какая-то наглая девица испортила весь кадр этому мужчине в самом расцвете сил

20. Совы тоже умеют делать крутые фотобомбы!