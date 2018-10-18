20+ фото, на которых нет еды. И все-таки, глядя на них, вы захотите перекусить

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Ученые из Института психиатрии Общества Макса Планка еще в 2012 году научно подтвердили, что фотографии еды вызывают желание поесть у всех здоровых людей. Мы решили проверить, обладают ли этим свойством снимки чего-то несъедобного, но очень похожего на еду.

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на фотографии предметов, которые не имеют никакого отношения к продуктам питания, но возбуждают аппетит на раз. А в конце вас ожидает бонус: живая желейная конфетка.

1. «Я просто уверена, что это мыло на вкус как мармелад»

2. Деревянное печенье, мимо которого лучше не проходить, когда ты голоден

3. Из такого «фарша» не приготовишь котлет, но вымыть им пол определенно удастся

«Красная тряпка».

4. От вида этой лапши, конечно, слюнки текут, но вот перекусить пластиком вряд ли получится

5. Шоколадки, от которых ваши зубы точно испортятся. Вернее, сломаются о металл

6. Кто заказывал яичницу?

7. Дайте, пожалуйста, батон и полбуханки ржаного!

9. Осталось найти такой же большой стакан молока

10. «Вы верите, что это — эпоксидная смола? Я — нет. Но это все равно она»

11. Признайтесь, вы тоже всегда хотели попробовать стекляшки на вкус?

12. Ирисовый десерт из камня, достойный похвалы лучших кондитеров

13. Прежде чем пробовать этот пончик, сверьтесь с грибным справочником

14. Всего лишь кораллы, которые превратились в соленый попкорн

15. Кажется, эта щетка похожа на спагетти больше, чем сами спагетти

16. Просто отличный кусок свинины! И неважно, что на самом деле это камень

17. Оливки, которые не стоит класть в греческий салат

18. Давайте представим, что это и в самом деле ведро сливочной карамели, а не автомобильная смазка

19. Батончик из гранолы... Или нет?

20. Вы ни за что не угадаете, чьи яйца так круто маскируются под моцареллу: яйца питона

21. «Эти стикеры так похожи на чеддер, что я бы попробовал сделать с ними бутерброд»

22. Тот, кто мастерил этот стол, наверняка обожает бекон

23. Главное, чтобы эта стружка не попалась на глаза неопытному повару

24. Это не авокадо. Именно так выглядят подгоревшие роллы

Бонус: еще немного конфет

Признавайтесь, какая фотка вызвала у вас аппетит? Автор статьи, к примеру, не смог устоять перед «мороженым».