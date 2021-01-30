20+ фото, на которых нестандартный ракурс сыграл ключевую роль
Открытия подстерегают нас повсюду. Достаточно лишь взглянуть на привычные вещи под неожиданным углом, и вот уже маленькие питомцы превращаются в гигантских существ, предметы обретают способность к левитации, а конечности начинают смущать своим количеством и длинной. Новый ракурс может превратить самую простую картинку в головоломку.
Мы в AdMe.ru любим при случае поломать мозг. Для тех, кому тоже не чужда эта радость, вот несколько кадров, которые виртуозно ставят в тупик.
Лулу отправляется на бал
«Из-за освещения кажется, что в моей лампе сидит гигантский паук»
Кот, у которого есть все шансы стать ассистентом фокусника
Случай, когда книга идеально подходит своему читателю
Кошечка размером с немецкого дога
Вот это действительно маленький душ
«Отражение настольной лампы в моих очках»
«Загружал посудомойку и подвис секунд на 15, пытаясь понять, как теперь отцепить решетку»
«Гигантский пес бродит по улицам нашего города»
Тень от стула
Замерзший водоем выглядит как обычная улица
«На этом фото у моей сестры на одной ноге 2 лодыжки»
«Два моих пса играют»
- Скорее, полтора пса. © almighty_logan / Reddit
Часть этого фото — просто отражение здания в луже
«Из-за свитера моя рука кажется длиннющей»
«Мой песель выглядит крупнее, чем обычно»
Кажется, пальцев многовато
То ли собака огромная, то ли домик маленький
Очень длинная кошка
«Я купил новую лампу. А мой кот сделал это»
Летающая кабина
А вам какой кадр показался самым странным на первый взгляд?
Фото на превью FloppyPoppy123 / Reddit