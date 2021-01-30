20+ фото, на которых нестандартный ракурс сыграл ключевую роль

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Открытия подстерегают нас повсюду. Достаточно лишь взглянуть на привычные вещи под неожиданным углом, и вот уже маленькие питомцы превращаются в гигантских существ, предметы обретают способность к левитации, а конечности начинают смущать своим количеством и длинной. Новый ракурс может превратить самую простую картинку в головоломку.

Мы в AdMe.ru любим при случае поломать мозг. Для тех, кому тоже не чужда эта радость, вот несколько кадров, которые виртуозно ставят в тупик.

Лулу отправляется на бал

«Из-за освещения кажется, что в моей лампе сидит гигантский паук»

Кот, у которого есть все шансы стать ассистентом фокусника

Случай, когда книга идеально подходит своему читателю

Кошечка размером с немецкого дога

Вот это действительно маленький душ

«Отражение настольной лампы в моих очках»

«Загружал посудомойку и подвис секунд на 15, пытаясь понять, как теперь отцепить решетку»

«Гигантский пес бродит по улицам нашего города»

Тень от стула

Замерзший водоем выглядит как обычная улица

«На этом фото у моей сестры на одной ноге 2 лодыжки»

«Два моих пса играют»

Часть этого фото — просто отражение здания в луже

«Из-за свитера моя рука кажется длиннющей»

«Мой песель выглядит крупнее, чем обычно»

Кажется, пальцев многовато

То ли собака огромная, то ли домик маленький

Очень длинная кошка

«Я купил новую лампу. А мой кот сделал это»

Летающая кабина