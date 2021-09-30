20 событий, шансов на которые почти не было, но Вселенная решила приколоться

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Пожалуй, с большинством из нас хотя бы раз в жизни происходило что-то невероятное, что изрядно нас изумляло и наводило на размышления о том, как вообще такое возможно. Мы просмотрели различные соцсети, и стало понятно, что маленькие чудеса могут случаться каждый день. Некоторые из них даже удается запечатлеть, например как выключается сила притяжения или каких поразительных обитателей водоемов можно случайно поймать на удочку.

Мы в AdMe.ru пригляделись к этим притягательным снимкам и воскликнули: «Да ладно, быть такого не может!»

«Уронил монету на тротуар, и вот что произошло»

«Я, конечно, ожидал, что они могут застрять. Но чтобы так...»

Дерево упало на забор, разрушило его и при этом отлично заменило

Этот крошечный пузырь приземлился на кактус и не лопнул

Эти две макаронины не выпали в кастрюлю, застряли между стенками упаковки

«Нашел это в доме моих бабушки и дедушки»

«Мой кот поцарапал меня, и это безумно похоже на логотип McDonald’s»

«Я добилась невозможного»

Кто сможет объяснить этот феномен?

«Пыльца из моего цветка падала так, что получилось кольцо на столе»

У этой ящерицы выросли два симметричных и одинаково длинных хвоста

Невероятное судоку: две семерки в центральной колонке

Попадание дротиком в другой дротик

Каковы шансы получить не один, а два двойных желтка?

А бывает и круче

Удар молнии полностью лишил это дерево коры

«Сфотографировал северное сияние во время моего полета в Чикаго прошлой ночью»

«Моя однодолларовая купюра со всеми семерками! Нашел на работе»

«Вчера мой приятель поймал сома-альбиноса. Один шанс на миллион»

«Такой цветок распустился на моем обычном комнатном растении»

Кажется, этим цветком демон мог бы украсить свое крыльцо. © quirkyhermit / Reddit