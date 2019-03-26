20+ фото симпатичных девушек, которые решили снять себя с неудачного ракурса. И получилось очень неожиданно
Решились бы вы показать себя на фото в неприглядном виде? Вот некоторые девушки не боятся этого делать: они кривляются перед камерами, чтобы выйти как можно более, мягко говоря, несоблазнительными. На Reddit даже создали специальную ветку, где вполне себе симпатичные представительницы прекрасного пола дурачатся и демонстрируют, что чувство юмора им не чуждо.
Прекрасная половина AdMe.ru тоже подумывает подключиться к этому флешмобу и уже начинает делать «страшненькие» фото.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Бонус
А рискнули бы вы показать себя в таком виде? Может, состроите рожицу и зальете свое фото в комментариях к статье?
Фото на превью reddit.com