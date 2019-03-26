20+ фото симпатичных девушек, которые решили снять себя с неудачного ракурса. И получилось очень неожиданно

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Решились бы вы показать себя на фото в неприглядном виде? Вот некоторые девушки не боятся этого делать: они кривляются перед камерами, чтобы выйти как можно более, мягко говоря, несоблазнительными. На Reddit даже создали специальную ветку, где вполне себе симпатичные представительницы прекрасного пола дурачатся и демонстрируют, что чувство юмора им не чуждо.

Прекрасная половина AdMe.ru тоже подумывает подключиться к этому флешмобу и уже начинает делать «страшненькие» фото.

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Бонус

А рискнули бы вы показать себя в таком виде? Может, состроите рожицу и зальете свое фото в комментариях к статье?

Фото на превью reddit.com

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  • 16.8k

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