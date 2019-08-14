20+ фото, которые больше похожи на фикцию, но они настоящие
Сейчас, когда почти у каждого есть телефон с камерой и доступ в интернет, нас мало чем можно удивить. Но даже учитывая, что мы можем в любую секунду увидеть снимок с другой точки Земли, есть вещи, которые сложно представить, пока не увидишь их воочию: гейзер за секунду до извержения, крыло стрекозы при многократном увеличении и даже полицейские водные мотоциклы в Венеции.
Мы в AdMe.ru поражаемся, как люди в ежедневной суете умудряются заметить такие поразительные вещи, и демонстрируем вам лучшие находки.
«9 лет без стрижки. Да, это парень»
Полиция Венеции передвигается на водных мотоциклах
Это щенок, который родился с усами
Солнечный свет создает иллюзию взрыва
Крыло стрекозы
Так выглядят выкопанные пожарные гидранты
«Настоящая полная радуга и тень моего самолета»
После снегопада посреди лета
Кончик иглы нового шприца
Вот что происходит, если молния попадает в флаг на поле для гольфа
«Я прикрепил к своему дрону фонарь, чтобы он освещал лавандовое поле во время полета»
Цветки этого растения выглядят как колибри
Ураган в Мумбаи вернул на берег то, что люди выбрасывали в океан
Гейзер Строккюр за секунду до извержения
«Нашел просто огромную чернику»
Новая шариковая ручка
«Я сфотографировал Солнце на 81-мегапиксельную камеру»
Вода из крана стала ярко-розовой из-за утечки химикатов
«В Италии у новорожденных ягнят есть няни-ослы, которые помогают им добраться до высокогорных пастбищ в специальных сумках на их спинах»
«Эти арбузные огурцы на вкус как огурцы в соке лайма»
Во Франции есть участок земли со следами динозавров
«Нашел в Дании эту необычную дверь, которая ведет к полю»
Участницы баскетбольной команды сфотографировались с чирлидерами
А у вас есть похожие открытия в фото, которые делают мир вокруг чуточку удивительнее?