20+ фото, которые больше похожи на фикцию, но они настоящие

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Сейчас, когда почти у каждого есть телефон с камерой и доступ в интернет, нас мало чем можно удивить. Но даже учитывая, что мы можем в любую секунду увидеть снимок с другой точки Земли, есть вещи, которые сложно представить, пока не увидишь их воочию: гейзер за секунду до извержения, крыло стрекозы при многократном увеличении и даже полицейские водные мотоциклы в Венеции.

Мы в AdMe.ru поражаемся, как люди в ежедневной суете умудряются заметить такие поразительные вещи, и демонстрируем вам лучшие находки.

«9 лет без стрижки. Да, это парень»

Полиция Венеции передвигается на водных мотоциклах

Это щенок, который родился с усами

Солнечный свет создает иллюзию взрыва

Крыло стрекозы

Так выглядят выкопанные пожарные гидранты

«Настоящая полная радуга и тень моего самолета»

После снегопада посреди лета

Кончик иглы нового шприца

Вот что происходит, если молния попадает в флаг на поле для гольфа

«Я прикрепил к своему дрону фонарь, чтобы он освещал лавандовое поле во время полета»

Цветки этого растения выглядят как колибри

Ураган в Мумбаи вернул на берег то, что люди выбрасывали в океан

Гейзер Строккюр за секунду до извержения

«Нашел просто огромную чернику»

Новая шариковая ручка

«Я сфотографировал Солнце на 81-мегапиксельную камеру»

Вода из крана стала ярко-розовой из-за утечки химикатов

«В Италии у новорожденных ягнят есть няни-ослы, которые помогают им добраться до высокогорных пастбищ в специальных сумках на их спинах»

«Эти арбузные огурцы на вкус как огурцы в соке лайма»

Во Франции есть участок земли со следами динозавров

«Нашел в Дании эту необычную дверь, которая ведет к полю»

Участницы баскетбольной команды сфотографировались с чирлидерами