20 фото, которые заставляют нас испытывать странное удовольствие

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Казалось бы, нет ничего необычного в совпадениях цветов, линий или форм, но когда разные детали реальности складываются как пазл, мы испытываем странную радость. И нет никакого другого объяснения этому, кроме одного: внутри каждого из нас живет стремление к гармонии и любовь к прекрасному даже в мелочах.

AdMe.ru собрал фотографии с интересными совпадениями и удачными моментами, каждая из которых заслуживает вашего лайка.

«У меня такой же ковер, как на коробке от моего нового пылесоса»

Просто подсолнух пророс из трубы в бетонной стене

На дне этой фарфоровой чашки есть портрет дамы, который виден только на просвет

«Мой попугай — моя муза»

Интересно, сколько времени нужно, чтобы построить такую башню из монет

«Фото моих родителей составлено из двух разных снимков, и они отлично совпадают»

Стакан искажает струю молока

Внутренний перфекционист ликует

Этот всплеск — само совершенство

Пол в вагоне метро

Вот теперь ровно

Настоящий голубь дополняет композицию

Мастерство парковки

Идеально

Иконка будильника случайно наложилась на заставку, которая автоматически меняется каждый день

Тот момент, когда понимаешь, что достиг вершины блинного мастерства

«Грузовик впереди поздоровался со мной»

«В моем кусочке швейцарского сыра всего одна дырка»

«В арбузе, который я только что разрезал, оказался такой орнамент»

Когда солнце ярковато даже для Будды

А у вас есть фотографии удивительных совпадений? Присылайте их нам, и мы запилим новую крутую статью!