20+ фото, которые ясно дают понять, что работа курьера — это не только «одна нога здесь, другая там»

Спросите любого курьера о том, как проходят его рабочие будни, и он с удовольствием выложит с десяток курьезных историй. И про странных заказчиков, и про суровые условия труда, и про отсутствие табличек с номером дома или квартиры. Немудрено, ведь издержки профессии всегда были, есть и будут.

Мы в AdMe.ru с пониманием относимся к этой важной и нужной работе, поэтому посвятили сегодняшнюю статью изнанке повседневной жизни курьеров.

«Доставил заказ на кладбище. Был дан приказ не выходить. Так как клиент не отвечал, служба поддержки сказала ему, что пакет оставлен в надежном месте. Надеюсь, так сойдет»

«Клиент дал мне яйца своих кур в качестве чаевых»

«Работаю курьером. Вот что довелось перевозить из одного магазина в другой. Это была очень смешная поездка»

В ожидании заказа

Надеемся, что в доме есть лифт, а квартира находится не на верхних этажах

«Я слышал лай собак, но не видел их. Пока не поднял глаза»

«Когда клиент отменяет заказ за $ 130 в последнюю секунду... Спасибо»

Если клиент отменяет заказ, когда еда находится в процессе приготовления или уже готова, то курьер может забрать его себе абсолютно бесплатно. — Прим. AdMe.ru.

«У меня был длинный день, и я решил заказать еду. Курьер уронил ее в холле и ушел»

«Я создам петицию, чтобы каждый многоквартирный дом помечался вот так»

«У нас на работе есть общий чат. Курьеру задержали зарплату на неделю, и он прислал это фото»

«Однажды один из курьеров посоветовал мне купить такой держатель для напитков в магазине товаров для рукоделия. Не зря потраченные $ 3»

Два года работы велокурьером на одной карте

«Очень благодарен клиентам, которые достаточно любезны и дают хорошие чаевые. Большое спасибо!»

«Я водитель-курьер. Каждый раз, когда прихожу в этот пункт выдачи заказов, встречаю этого милаху»

«Доставляю фрукты в дурацкий тропический шторм»

Услада для глаз любого курьера

Помоги ближнему своему, даже если он твой конкурент

Нет ничего лучше, чем подъехать к выходу из жилого комплекса и обнаружить, что он заперт

Как доставляют телевизоры в Канаде

«Заказал телевизор неделю назад и уехал на рождественские праздники. Сегодня приезжаю — стоит у двери сиротливо... Посмотрел по трекингу — второй день так стоит у всех на виду. Хорошо, что не воруют».

Бургеры с привкусом свободы

«Я оставил водительскую дверь открытой, пока бегал за чьим-то заказом. Вернулся и увидел такую картину»

«Сделал фотоподтверждение доставленной еды. Случайно получилось очень мрачно»

«Вы имеете полное право не давать чаевые. Просто знайте, что ваша еда будет оставаться здесь, пока ее не согласятся забрать другие курьеры»

«Я не взял эти заказы без чаевых, и они простояли все 10 минут, что я там находился».

«Только что доставлял заказ. Причем я и так был доволен оставленными чаевыми в размере $ 6 и высокой зарплатой в этом месяце. Но потом клиент протянул мне еще и это. У меня аж дрожь по телу!»

«Вам, ребята, наверное, все равно, но благодаря работе курьером сегодня я купил свою первую машину»