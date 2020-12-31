20+ фото, которые вводят в заблуждение похлеще кривого зеркала

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Обмануть наше зрение проще простого. Достаточно вооружиться камерой, заснять что-нибудь с необычного ракурса — и вуаля, уже не разобраться, что происходит на фото. Нам повезло, что люди в сети делятся такими снимками, над которыми остается только поломать голову.

Мы в AdMe.ru, пока разглядывали фото, неплохо размяли себе шеи, а также проверили зоркость и сообразительность.

«Мой сын крутил печенье перед лицом, когда я фотографировал нас в полете. Похоже, у меня пухлые детские ручки»

Ангельский котенок

Что на самом деле здесь происходит? © TymtheguyIguess / Reddit

«Позади котенка собачьи ушки».

Самая сильная собака в мире, которая способна пробить даже асфальт

«Мой широкоугольный объектив сделал из одного коридора два»

Вот это комбо: кофта девочки, окрас собаки и кресло — все в одной цветовой гамме

«Я искренне думал, что моя машина зависла над парковкой»

Мяч превратил собаку в мечту дантиста

«Гигантская белка»

«Отражение воды в озере Йосемити»

«Моя сестра сфотографировала птицу, которая сложила крылья в момент полета»

Голова щенка получилась объемной, а вот туловищу повезло чуть меньше

«Трубочки в стакане создали эффект нечеткого кадра»

«Поролоновая палка для плавания выглядит так, будто находится по обе стороны стекла»

«Когда вечером я выхожу из своего кабинета, то вижу отражение картины в двери напротив. И каждый раз это меня пугает»

Почти сиамские близнецы

«Зеркальный блеск машины после мойки»

Как будто у верблюда шапочка на голове

Парящая камера

«Нет, это не печенье»

«Это переполненная чашка, стоящая на тарелке. Темная часть — это внешняя сторона чашки».

«Моя собака ест свою огромную кровать»

А у кого-то то ли корона, то ли слишком большие уши