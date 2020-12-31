20+ фото, которые вводят в заблуждение похлеще кривого зеркала
Обмануть наше зрение проще простого. Достаточно вооружиться камерой, заснять что-нибудь с необычного ракурса — и вуаля, уже не разобраться, что происходит на фото. Нам повезло, что люди в сети делятся такими снимками, над которыми остается только поломать голову.
Мы в AdMe.ru, пока разглядывали фото, неплохо размяли себе шеи, а также проверили зоркость и сообразительность.
«Мой сын крутил печенье перед лицом, когда я фотографировал нас в полете. Похоже, у меня пухлые детские ручки»
Ангельский котенок
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Что на самом деле здесь происходит? © TymtheguyIguess / Reddit
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«Позади котенка собачьи ушки».
Самая сильная собака в мире, которая способна пробить даже асфальт
«Мой широкоугольный объектив сделал из одного коридора два»
Вот это комбо: кофта девочки, окрас собаки и кресло — все в одной цветовой гамме
«Я искренне думал, что моя машина зависла над парковкой»
Мяч превратил собаку в мечту дантиста
«Гигантская белка»
«Отражение воды в озере Йосемити»
- Похоже на картину импрессионистов. © pink_phoenix / Reddit
«Моя сестра сфотографировала птицу, которая сложила крылья в момент полета»
Голова щенка получилась объемной, а вот туловищу повезло чуть меньше
«Трубочки в стакане создали эффект нечеткого кадра»
«Поролоновая палка для плавания выглядит так, будто находится по обе стороны стекла»
«Когда вечером я выхожу из своего кабинета, то вижу отражение картины в двери напротив. И каждый раз это меня пугает»
Почти сиамские близнецы
«Зеркальный блеск машины после мойки»
Как будто у верблюда шапочка на голове
Парящая камера
«Нет, это не печенье»
«Это переполненная чашка, стоящая на тарелке. Темная часть — это внешняя сторона чашки».
«Моя собака ест свою огромную кровать»
А у кого-то то ли корона, то ли слишком большие уши
А на ваших флешках хранятся фотографии, на которых ракурс собьет с толку даже самых внимательных?
Фото на превью schmidtycent666 / Reddit