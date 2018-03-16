20 фото, которые вопреки всему восстанавливают нервные клетки

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Мир полон хаоса и разрухи, поэтому даже небольшие проявления гармонии для многих из нас как глоток свежего воздуха. Тяжелее всего приходится перфекционистам, поэтому сегодня мы решили устроить праздник на их улице. Наслаждайтесь.

AdMe.ru собрал 20 фотографий, которые, как ничто другое, близки к тому, что называется совершенством. А еще в самом конце вас ждет приятнейший бонус.

20. Кажется, кто-то постиг дзен

19. Совершенство в кубе

18. Маленькие чаши в одной большой

17. Этому склону можно посвятить песню, настолько он прекрасен

16. Когда монетка драматично упала в лужу

15. Дизайн этой лавочки

14. Если и складывать контейнеры, то только так

13. Когда сантехник — ярый сторонник порядка

12. Зверь, который любит четкие линии не меньше вашего

11. Как называют человека, который может так подогнать линии при упаковке подарка?

10. Врата в рай перфекциониста?

9. Не спрашивайте, зачем кому-то столько бутылок воды в холодильнике. Просто наслаждайтесь

8. И какая разница, что они там уже покажут

7. Когда руки растут из правильного места

6. Кто-то потрудился на славу

5. Идеальная стружка

4. Когда ты первый перфекционист на деревне

3. Вот это я называю кабель-менеджмент

2. Только представьте, что в этом отделе магазина может произойти с веганом-идеалистом?

1. Сырная лавка как особый вид искусства

Бонус: не благодарите

Признавайтесь, от какого изображения вы просто глаз не могли оторвать?