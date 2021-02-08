20 фото, которые так и хочется увеличить, чтобы понять суть
Кто из нас не любит интригу? А чтобы в полной мере ее ощутить, далеко не обязательно читать детективы или смотреть длинные сериалы. Иногда достаточно просто взглянуть на некоторые фото, на которых и не поймешь с первого взгляда, что происходит. Зато потом, хорошенько вглядевшись, хочется еще и услышать предысторию от автора снимка.
Мы в AdMe.ru зависали над каждым фото на несколько секунд. Советуем и вам отвлечься от дел и немного себя повеселить.
«Поехал в командировку. А в номере оказалась гостья, с которой я в итоге проспал всю ночь»
Футболисты в белой форме на поле в снегу
Из-за особенностей съемки кажется, что под водами реки спрятался другой город
Оригинальные кусты перед входом в стоматологическую клинику
«Мое дерево из лего „цветет“ розовыми лягушками»
«Надеюсь, продавцу, который это расставлял, выдадут премию»
«Кажется, за мной кто-то следит»
Они явно куда-то собрались...
«Градусник скоро кончится»
«Кажется, тот корги очень заинтересован в моей еде»
Снежный валик сполз с лобового стекла
«Эти грибы выглядят как оладушки»
«Моя жена зашла в детскую и увидела это»
«Глютеновые нити собрались в центре теста для пиццы»
«Мне имплантировали магнит в кончик пальца»
Машина при развороте оставила 2 милых сердечка
С такой картиной труба в интерьере смотрится еще интереснее
«Сегодня во время прогулки ко мне подбежала черно-белая белка»
Кажется, что это очень встревоженный кот
«Миска сработала как параболическое зеркало и подожгла чипсинку»
Поделитесь с нами свежими фото из галереи вашего смартфона, которые так и хочется увеличить!
Фото на превью mopepeko / Twitter