20 фото, которые так и хочется увеличить, чтобы понять суть

Кто из нас не любит интригу? А чтобы в полной мере ее ощутить, далеко не обязательно читать детективы или смотреть длинные сериалы. Иногда достаточно просто взглянуть на некоторые фото, на которых и не поймешь с первого взгляда, что происходит. Зато потом, хорошенько вглядевшись, хочется еще и услышать предысторию от автора снимка.

Мы в AdMe.ru зависали над каждым фото на несколько секунд. Советуем и вам отвлечься от дел и немного себя повеселить.

«Поехал в командировку. А в номере оказалась гостья, с которой я в итоге проспал всю ночь»

Футболисты в белой форме на поле в снегу

Из-за особенностей съемки кажется, что под водами реки спрятался другой город

Оригинальные кусты перед входом в стоматологическую клинику

«Мое дерево из лего „цветет“ розовыми лягушками»

«Надеюсь, продавцу, который это расставлял, выдадут премию»

«Кажется, за мной кто-то следит»

Они явно куда-то собрались...

«Градусник скоро кончится»

«Кажется, тот корги очень заинтересован в моей еде»

Снежный валик сполз с лобового стекла

«Эти грибы выглядят как оладушки»

«Моя жена зашла в детскую и увидела это»

«Глютеновые нити собрались в центре теста для пиццы»

«Мне имплантировали магнит в кончик пальца»

Машина при развороте оставила 2 милых сердечка

С такой картиной труба в интерьере смотрится еще интереснее

«Сегодня во время прогулки ко мне подбежала черно-белая белка»

Кажется, что это очень встревоженный кот

«Миска сработала как параболическое зеркало и подожгла чипсинку»