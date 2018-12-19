20 фото, которые доказывают, что наблюдать за девушками можно бесконечно

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Даже те, кто не верит в параллельные миры, совершенно убеждены в том, что девушки существуют в своей особой реальности. Мышление, которое невозможно подчинить каким-либо стандартам и правилам, чувство юмора и умение вызывать неподдельное удивление — лишь малая часть того, почему за прекрасной половиной человечества можно наблюдать бесконечно.

AdMe.ru с помощью 20 фото сделал небольшой экскурс в неоднозначный, но уж точно не скучный женский мир.

Она носит эту футболку, потому что гордится своей сестрой, чем постоянно ее и смущает

«Самая гордая сестра в мире».

«Я девушка-альтернативщица, поэтому на этот Хеллоуин решила одеться как нормальный человек и удивить весь офис»

Финансовое положение: Ира

Девушки и еда — отдельная тема. Эту девушку подловили, когда она ела куриные наггетсы, макая их в газировку

Если нет парня — не беда! Его всегда можно прифотошопить

А вы думали, что принцессы ездят только на розовых кабриолетах?

Кажется, что-то пошло не так

После повышения градуса у каждой девушки включается режим обнимашек

Любовь к фильтрам для селфи частенько выходит из-под контроля

А так выглядит макияж 80-го уровня

«Жена хотела спустить нашу елку с чердака. Я сказал ей не наступать на гипсокартон... Позже она призналась, что не знает, что такое гипсокартон»

«Моя девушка упрекала меня в том, что после бритья я оставляю раковину грязной»

«Жена пошла на благотворительный боулинг в пиратском стиле, но решила, что не хочет одеваться как пиратка, чтобы не быть как все. Она выбрала костюм пушки»

Девушки могут приручить любого зверя и заставить плясать под свою дудку

Если понадобится, то используют и хобот слона как палку для селфи

Но когда в одном кадре оказываются 2 кошечки, могут начаться проблемы

«Фото, где меня царапает кот, напоминает картину эпохи Возрождения»

В каждой женской компании найдется такая подруга

Только девушки могут сделать долгожданную встречу действительно незабываемой

«Я так сильно соскучилась по тебе, что могу съесть тебя».

То чувство, когда понимаешь, что плавала в бассейне, не выложив телефон из кармана

А чем бы еще вы дополнили нашу подборку моментов из жизни в женской вселенной?