20 фото, которые доказывают, что наблюдать за девушками можно бесконечно
Даже те, кто не верит в параллельные миры, совершенно убеждены в том, что девушки существуют в своей особой реальности. Мышление, которое невозможно подчинить каким-либо стандартам и правилам, чувство юмора и умение вызывать неподдельное удивление — лишь малая часть того, почему за прекрасной половиной человечества можно наблюдать бесконечно.
AdMe.ru с помощью 20 фото сделал небольшой экскурс в неоднозначный, но уж точно не скучный женский мир.
Она носит эту футболку, потому что гордится своей сестрой, чем постоянно ее и смущает
«Самая гордая сестра в мире».
«Я девушка-альтернативщица, поэтому на этот Хеллоуин решила одеться как нормальный человек и удивить весь офис»
Финансовое положение: Ира
Девушки и еда — отдельная тема. Эту девушку подловили, когда она ела куриные наггетсы, макая их в газировку
Если нет парня — не беда! Его всегда можно прифотошопить
А вы думали, что принцессы ездят только на розовых кабриолетах?
Кажется, что-то пошло не так
После повышения градуса у каждой девушки включается режим обнимашек
Любовь к фильтрам для селфи частенько выходит из-под контроля
А так выглядит макияж 80-го уровня
«Жена хотела спустить нашу елку с чердака. Я сказал ей не наступать на гипсокартон... Позже она призналась, что не знает, что такое гипсокартон»
«Моя девушка упрекала меня в том, что после бритья я оставляю раковину грязной»
«Жена пошла на благотворительный боулинг в пиратском стиле, но решила, что не хочет одеваться как пиратка, чтобы не быть как все. Она выбрала костюм пушки»
Девушки могут приручить любого зверя и заставить плясать под свою дудку
Если понадобится, то используют и хобот слона как палку для селфи
Но когда в одном кадре оказываются 2 кошечки, могут начаться проблемы
«Фото, где меня царапает кот, напоминает картину эпохи Возрождения»
В каждой женской компании найдется такая подруга
Только девушки могут сделать долгожданную встречу действительно незабываемой
«Я так сильно соскучилась по тебе, что могу съесть тебя».
То чувство, когда понимаешь, что плавала в бассейне, не выложив телефон из кармана
А чем бы еще вы дополнили нашу подборку моментов из жизни в женской вселенной?
Фото на превью KustomKonceptz / Reddit