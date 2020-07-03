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20 фото, которые покажут обычные вещи под неожиданным углом

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В психологии существует понятие «когнитивный диссонанс» — это когда наши ожидания или представление о чем-то не сходятся с реальностью. И такое положение дел может вызывать у нас дискомфорт или удивление, будь то неожиданная реакция близкого человека на ситуацию, оптические иллюзии или попытка посмотреть на привычные вещи под нестандартным углом.

Мы в AdMe.ru стараемся помнить, что не все, что кажется на первый взгляд, соответствует действительности. И наша подборка фото — прямое тому доказательство.

Разница между обычным и инфракрасным снимками одного и того же пейзажа

20 фото, которые покажут обычные вещи под неожиданным углом
© andrea_g_amato_art / reddit

В каждой пачке по $ 100. Слева — сильно потрепанные купюры, посредине — те, которые используются сейчас, а справа — новые

20 фото, которые покажут обычные вещи под неожиданным углом
© AlpiGusto / reddit

Если смотреть на ветви деревьев под таким углом, то кажется, будто это паутина

20 фото, которые покажут обычные вещи под неожиданным углом
© dr_zox / reddit

«Я обклеил дверь зеркальной бумагой, и теперь кажется, будто это какой-то портал»

20 фото, которые покажут обычные вещи под неожиданным углом
© SketchySandwich / reddit

Если эти носки вывернуть наизнанку, то тигры на них будут похожи на кошек

20 фото, которые покажут обычные вещи под неожиданным углом
© The_RockObama / reddit

Эта паутинка выглядит как Человек-паук

20 фото, которые покажут обычные вещи под неожиданным углом
© nephelodusa / reddit

Это не грязь, а шоколад, просто он так выглядит перед тем, как его перекристаллизуют и превратят в плитки

20 фото, которые покажут обычные вещи под неожиданным углом
© behemuthm / reddit

Поразительная имитация пейзажа от мастера-аквариумиста

20 фото, которые покажут обычные вещи под неожиданным углом
© adist.aquascaping / instagram

Это вовсе не фото Большого каньона, а трещина от ржавчины, снятая на камеру под микроскопом. Позже фото раскрасили и даже прифотошопили облачка

Ничего себе зубища! Хотя, погодите-ка...

20 фото, которые покажут обычные вещи под неожиданным углом
© maraa5 / reddit

«Мой кактус зацвел, и его цветочки сложились в улыбающийся смайлик»

20 фото, которые покажут обычные вещи под неожиданным углом
© twig_farm / reddit

Присмотритесь, где на самом деле у этого фото «верх»?

20 фото, которые покажут обычные вещи под неожиданным углом
© -AspireforAdventure- / reddit

Не лучший ракурс для морского котика

20 фото, которые покажут обычные вещи под неожиданным углом
© nickslicktricks / reddit

Снег летом? Нет, просто огромное количество семян одуванчика заполонило лужайку

20 фото, которые покажут обычные вещи под неожиданным углом
© theseaofdoubt / reddit

Вот так выглядит палитра в разрезе через полгода активного использования

20 фото, которые покажут обычные вещи под неожиданным углом
© wWOVOWw / reddit

А это инфракрасный снимок одного из пейзажей

20 фото, которые покажут обычные вещи под неожиданным углом
© backyard_world / reddit

«Моя девушка делала панорамный снимок радуги, но бьющая в тот момент молния отразилась на фото в виде синей полосы посередине»

20 фото, которые покажут обычные вещи под неожиданным углом
© BetterDanYou / reddit

Пузырек в струе воды чем-то напоминает бегущего гепарда

20 фото, которые покажут обычные вещи под неожиданным углом
© Vibhrat / reddit

«Кубики льда в моем кофе похожи на смайлик»

20 фото, которые покажут обычные вещи под неожиданным углом
© Rickcinyyc / reddit

Это не зимний пейзаж в стиле импрессионизма, а всего лишь лопата после нескольких часов работы

20 фото, которые покажут обычные вещи под неожиданным углом
© romercan / reddit

А что вызывает когнитивный диссонанс у вас?

Фото на превью behemuthm / reddit
362157
1k