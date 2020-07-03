20 фото, которые покажут обычные вещи под неожиданным углом
В психологии существует понятие «когнитивный диссонанс» — это когда наши ожидания или представление о чем-то не сходятся с реальностью. И такое положение дел может вызывать у нас дискомфорт или удивление, будь то неожиданная реакция близкого человека на ситуацию, оптические иллюзии или попытка посмотреть на привычные вещи под нестандартным углом.
Мы в AdMe.ru стараемся помнить, что не все, что кажется на первый взгляд, соответствует действительности. И наша подборка фото — прямое тому доказательство.
Разница между обычным и инфракрасным снимками одного и того же пейзажа
В каждой пачке по $ 100. Слева — сильно потрепанные купюры, посредине — те, которые используются сейчас, а справа — новые
Если смотреть на ветви деревьев под таким углом, то кажется, будто это паутина
«Я обклеил дверь зеркальной бумагой, и теперь кажется, будто это какой-то портал»
Если эти носки вывернуть наизнанку, то тигры на них будут похожи на кошек
Эта паутинка выглядит как Человек-паук
Это не грязь, а шоколад, просто он так выглядит перед тем, как его перекристаллизуют и превратят в плитки
Поразительная имитация пейзажа от мастера-аквариумиста
Это вовсе не фото Большого каньона, а трещина от ржавчины, снятая на камеру под микроскопом. Позже фото раскрасили и даже прифотошопили облачка
Ничего себе зубища! Хотя, погодите-ка...
«Мой кактус зацвел, и его цветочки сложились в улыбающийся смайлик»
Присмотритесь, где на самом деле у этого фото «верх»?
Не лучший ракурс для морского котика
Снег летом? Нет, просто огромное количество семян одуванчика заполонило лужайку
Вот так выглядит палитра в разрезе через полгода активного использования
А это инфракрасный снимок одного из пейзажей
«Моя девушка делала панорамный снимок радуги, но бьющая в тот момент молния отразилась на фото в виде синей полосы посередине»
Пузырек в струе воды чем-то напоминает бегущего гепарда
«Кубики льда в моем кофе похожи на смайлик»
Это не зимний пейзаж в стиле импрессионизма, а всего лишь лопата после нескольких часов работы
А что вызывает когнитивный диссонанс у вас?
Фото на превью behemuthm / reddit