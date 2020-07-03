20 фото, которые покажут обычные вещи под неожиданным углом

В психологии существует понятие «когнитивный диссонанс» — это когда наши ожидания или представление о чем-то не сходятся с реальностью. И такое положение дел может вызывать у нас дискомфорт или удивление, будь то неожиданная реакция близкого человека на ситуацию, оптические иллюзии или попытка посмотреть на привычные вещи под нестандартным углом.

Мы в AdMe.ru стараемся помнить, что не все, что кажется на первый взгляд, соответствует действительности. И наша подборка фото — прямое тому доказательство.

Разница между обычным и инфракрасным снимками одного и того же пейзажа

В каждой пачке по $ 100. Слева — сильно потрепанные купюры, посредине — те, которые используются сейчас, а справа — новые

Если смотреть на ветви деревьев под таким углом, то кажется, будто это паутина

«Я обклеил дверь зеркальной бумагой, и теперь кажется, будто это какой-то портал»

Если эти носки вывернуть наизнанку, то тигры на них будут похожи на кошек

Эта паутинка выглядит как Человек-паук

Это не грязь, а шоколад, просто он так выглядит перед тем, как его перекристаллизуют и превратят в плитки

Поразительная имитация пейзажа от мастера-аквариумиста

Это вовсе не фото Большого каньона, а трещина от ржавчины, снятая на камеру под микроскопом. Позже фото раскрасили и даже прифотошопили облачка

Ничего себе зубища! Хотя, погодите-ка...

«Мой кактус зацвел, и его цветочки сложились в улыбающийся смайлик»

Присмотритесь, где на самом деле у этого фото «верх»?

Не лучший ракурс для морского котика

Снег летом? Нет, просто огромное количество семян одуванчика заполонило лужайку

Вот так выглядит палитра в разрезе через полгода активного использования

А это инфракрасный снимок одного из пейзажей

«Моя девушка делала панорамный снимок радуги, но бьющая в тот момент молния отразилась на фото в виде синей полосы посередине»

Пузырек в струе воды чем-то напоминает бегущего гепарда

«Кубики льда в моем кофе похожи на смайлик»

Это не зимний пейзаж в стиле импрессионизма, а всего лишь лопата после нескольких часов работы