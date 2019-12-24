20 фото, которые покажут, как выглядят настоящие перемены
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Наверное, все мы испытываем удовольствие, глядя на позитивные изменения: в самом себе, любимом питомце, родном доме. Нам нравится приводить в порядок окружающий мир. Герои нашей подборки поделились фотографиями, на которых отражены большие и маленькие перемены их жизни.
AdMe.ru уверен, что сравнение фото помогает посмотреть на события под другим углом, вспомнив о приятных переменах.
«11 лет и 25. Официанты всегда обращались ко мне „молодой человек“, и я не могла понять почему»
Свадебное платье до и после того, как его подогнали по фигуре и декорировали поясом
«О таких вещах не задумываешься, когда худеешь. До и после потери 13,6 кг»
«У моей семьи никогда не было денег на стоматолога, потому я решила этот вопрос сама, уже когда мне исполнилось 34 года. До и после установки зубных виниров»
Один год, небольшой ремонт и любовь к работе в саду творят чудеса
Даже другой цвет волос и бровей меняет восприятие человека
«У меня натуральные кудри. Раньше я вытягивала свои волосы каждый день и время от времени осветляла их»
«2009-й и 2019-й. Выгляжу так, будто просто перестала выщипывать брови»
«Наша кухня, когда мы только въехали в дом и сейчас»
«16 лет и 22 года. Тогда я весила 49 кг, а сейчас — 61. Последние 2 года активно занимаюсь в тренажерном зале»
«Ветеринар сказал, что нашему коту нужно сбросить 11 кг. Горжусь своим жирненьким другом»
«12 лет и 19. На мне такая же футболка того же размера, но я определенно стала еще более странной, чем была»
«Совсем недавно я был уверен, что долго не проживу. Я весил 199 кг в 22 года. Нашел эту фотку на своем компе. Она напоминает мне о ежедневной борьбе. Я люблю себя и не сойду с этого пути»
«Вот так изменился мой сад»
«Недавно переехал в новый дом и подумал: что можно здесь сделать мойкой высокого давления?»
«— 18 лет и 23 года. Многое изменилось со времен школы.
— На фото тот же человек?
— Да, это я»
«Спустя 6 недель и 2 дня после двойной операции на челюсти. Лучшее решение в моей жизни, несмотря на расходы»
«Я с мамой на ее выпускном медсестры 21 год назад и мама уже на моем выпускном фельдшера»
Фото слева — до операции, справа — после нее
«Оставайтесь в дефиците калорий и не позволяйте никому указывать вам на то, кто вы есть»
Какие фото, на которых запечатлены важные перемены, есть у вас?
Фото на превью mutasly / reddit