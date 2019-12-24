20 фото, которые покажут, как выглядят настоящие перемены

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Наверное, все мы испытываем удовольствие, глядя на позитивные изменения: в самом себе, любимом питомце, родном доме. Нам нравится приводить в порядок окружающий мир. Герои нашей подборки поделились фотографиями, на которых отражены большие и маленькие перемены их жизни.

AdMe.ru уверен, что сравнение фото помогает посмотреть на события под другим углом, вспомнив о приятных переменах.

«11 лет и 25. Официанты всегда обращались ко мне „молодой человек“, и я не могла понять почему»

Свадебное платье до и после того, как его подогнали по фигуре и декорировали поясом

«О таких вещах не задумываешься, когда худеешь. До и после потери 13,6 кг»

«У моей семьи никогда не было денег на стоматолога, потому я решила этот вопрос сама, уже когда мне исполнилось 34 года. До и после установки зубных виниров»

Один год, небольшой ремонт и любовь к работе в саду творят чудеса

Даже другой цвет волос и бровей меняет восприятие человека

«У меня натуральные кудри. Раньше я вытягивала свои волосы каждый день и время от времени осветляла их»

«2009-й и 2019-й. Выгляжу так, будто просто перестала выщипывать брови»

«Наша кухня, когда мы только въехали в дом и сейчас»

«16 лет и 22 года. Тогда я весила 49 кг, а сейчас — 61. Последние 2 года активно занимаюсь в тренажерном зале»

«Ветеринар сказал, что нашему коту нужно сбросить 11 кг. Горжусь своим жирненьким другом»

«12 лет и 19. На мне такая же футболка того же размера, но я определенно стала еще более странной, чем была»

«Совсем недавно я был уверен, что долго не проживу. Я весил 199 кг в 22 года. Нашел эту фотку на своем компе. Она напоминает мне о ежедневной борьбе. Я люблю себя и не сойду с этого пути»

«Вот так изменился мой сад»

«Недавно переехал в новый дом и подумал: что можно здесь сделать мойкой высокого давления?»

«— 18 лет и 23 года. Многое изменилось со времен школы. — На фото тот же человек? — Да, это я»

«Спустя 6 недель и 2 дня после двойной операции на челюсти. Лучшее решение в моей жизни, несмотря на расходы»

«Я с мамой на ее выпускном медсестры 21 год назад и мама уже на моем выпускном фельдшера»

Фото слева — до операции, справа — после нее

«Оставайтесь в дефиците калорий и не позволяйте никому указывать вам на то, кто вы есть»

Какие фото, на которых запечатлены важные перемены, есть у вас?