20+ правдивых фото, которые демонстрируют всю суть жизни с котом

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Перевернутые горшки с цветами и погрызенные уголки мебели опытных хозяев домашних животных не пугают. В копилке найдется кое-что покруче: попытка спрятаться в мусорку у ветеринара, выбор газовой плиты в качестве места для сна, балансирование на верхушке новогодней елки в качестве звезды.

Мы в AdMe.ru убеждены: каждый, у кого есть домашний питомец, заслуживает получить черный пояс за умение сохранять спокойствие, когда в доме царит хаос. И вот правдивая история о том, как выглядит жизнь с котом.

Коты плохо переносят навязанный выбор. Для них комфортнее выбрать миску самостоятельно

Если кот хочет так пить — он будет это делать, а хозяину останется безропотно протирать пол на кухне

Питомец в доме попробует на зуб все, что сможет

Но, если предлагаемая вкуснота не понравится, готовьтесь к волне негодования и презрения

Все, что не может быть съедено, будет помечено

А некоторые вещи человек покупает лишь для того, чтобы они были уничтожены в стенах кошачьей обители

А когда хозяин обнаружит катастрофу — кот будет невозмутим, ведь он сделал полезное: поточил коготочки

Иногда кот будет провоцировать у владельца небольшой сердечный приступ. Например, разместившись на газовой плите

Визит к ветеринару — отдельный квест, за прохождение которого хозяину любого кота дают +100 очков к карме

Все то, что не может быть помечено и уничтожено, придется созерцать. Этот кот любит елки, но терпеть не может пакеты

Если в доме два кота, то они найдут, из-за чего воевать. Чаще всего это будет еда

Когда же у них нет повода для соперничества, можно просто сделать дружеский кусь

Все поверхности в доме принадлежат коту: горизонтальные, вертикальные

Емкости разных типов и форм: коробки, пакеты, вазы, раковины

И все места, куда он может допрыгнуть. Поэтому вместо расслабляющей ванны можно резко принять бодрящую

Пушистое счастье не упустит возможности настигнуть хозяина в любой комнате. До встречи с коготочками осталось 3, 2, 1...

Семейное фото с котами может превратиться в кадр из фильма о привидениях

Питомец будет покорять новые вершины, какими бы гибкими, неустойчивыми и неудобными они ни были

Кот — свободолюбивое животное. Если он просит выпустить его погулять в дождь, это надо сделать. Хотя придет он голодным, грязным и недовольным

Если кот просит его впустить именно через эту дверь — смиритесь. Это еще один способ доминирования над человеком

И люди охотно это доминирование признают: даже в общественном транспорте кота никто не потревожит

Коты постоянно вторгаются в личное пространство человека, порой не давая даже вздохнуть

А посмотреть сериальчик после работы — тем более

И между картофельным пюре и мирным сном котика в обнимку с картофелиной вы все-таки выберете второе

И вас даже не будет доводить до исступления желание питомца погреть лапки в чашке кофе

Бонус: коты похожи на нас намного больше, чем кажется. Деньги они определенно любят

А какие «подвиги» недавно совершали ваши домашние любимцы?