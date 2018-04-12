20+ фото, которые отражают всю боль фразы «не мой день»

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Неудачные дни бывают у всех, но иногда лучше просто рассмеяться, чем принимать произошедшее близко к сердцу. Ученые считают юмор одной из главных стратегий борьбы со стрессом, наряду с принятием и поиском положительного эффекта в том, что случилось. Способ хорош еще и тем, что позволяет поднять настроение не только себе, но и окружающим.

AdMe.ru собрал снимки пользователей, чей день не задался, но едва ли их это расстроило.

1. «Видите эту линию? Это ложь»

2. Наверняка водитель уже думает, какую надпись заказать на своем памятнике

3. «Очень впечатлила первая поездка на японском метро»

4. Ручка кастрюли не выдержала

5. «Удачно» припарковались

6. Кому-то придется уложить новый кабель

7. «Лампа в маминой комнате не включалась. Решил проверить провод и, кажется, нашел проблему»

8. Когда нельзя, но очень хочется

9. Рыбалка не задалась

10. Лед обрушился, когда водитель вышел из машины

11. В зале ожидания осталось последнее незанятое место

12. Пришла долгожданная посылка с кремом

13. С отдыхом всегда главное — вовремя остановиться

14. «Ладно, поплаваю в другой раз»

15. Мальчишник в Казани

16. Когда надеешься выбить застрявший мяч следующим мячом

17. «Пошел проверить, почему пропал интернет. Не совсем та паутина, что я искал»

18. «Если ты читаешь это, значит уже слишком поздно»

19. «Так это делается? Я правильно припарковался?»

20. Остался без супа

21. С прошедшим!

А в каких непростых ситуациях юмор помогал вам?