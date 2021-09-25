20+ фото, которые оценят те, кто ходит на работу и уже нехило так запарился

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В мире существует огромное количество профессий, о которых мы даже и не задумываемся. А ведь любая работа важна по-своему, и в каждой из них случаются такие моменты, о которых хочется побыстрее забыть.

Мы в AdMe.ru почувствовали всю боль пользователей сети, которым приходится сталкиваться с раздражающими реалиями на работе. Однако призываем видеть позитив и стараться никогда не унывать.

«Наш дизайнер создал гениальную инфографику для офисной микроволновки»

Мусор из пиццерии выглядит вот так

«Я разбирал старые полы на работе и...»

«Это моя работа — сидеть в этом маленьком металлическом ящике по 10 часов в день 6 дней в неделю и смотреть, как грязь движется по конвейерной ленте»

«Часть моей работы — проверка почты начальника. Вот мои штаны после того, как просмотрела несколько открыток. Серьезно, почему блестки!?»

«Вот сколько упаковок суши я выбрасываю каждый день на работе. Мусорное ведро заполнено только ими»

«Спасибо людям, которые так делают. Из-за вас в мои обязанности добавился пункт „вынос мусора“»

«Сегодня мой первый день на новой работе. Посмотрите на этот телефонный шнур»

«Какой-то монстр использует бумажные полотенца вместо кофейных фильтров»

«Почему вы не можете просто вернуть товар туда, где вы его взяли? Все это делает мою работу еще более мучительной. С уважением, измученный работник»

«На новой работе мне сказали, что я получу ноутбук Apple»

«Туалетная бумага на моей работе»

«Моя задача — возвращать тележки в магазин, не касаясь машин. Каждый день»

«Пора найти новую работу или хотя бы новых сотрудников»

«Выдали новый аппарат. Потребовалось в 3 раза больше времени, чтобы ввести свой ПИН-код»

«Сотрудник сегодня вернул ноутбук на работу»

«Мне сказали не брать с собой обед на работу, потому что предоставляется бесплатное питание. Вот моя бесплатная еда»

«Я работаю в магазине. Люди вечно вскрывают упаковки, чтобы достать только тот корм, который „ест их собака“»

«Раздражает, когда люди дают деньги вот так. Работаю на заправке»

«В доме престарелых, где я работаю, кто-то уже начал разрезать второй торт еще до того, как закончился первый»

«Я должен распутывать все это на работе»

Добавьте детскую присыпку, она в 10 раз все упростит. © Freckled_daywalker / Reddit

«Я пекарь. Проработав все утро над этим заказом, получаю такое фото от своего начальника»