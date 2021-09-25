AdMe
AdMe

20+ фото, которые оценят те, кто ходит на работу и уже нехило так запарился

4571021

В мире существует огромное количество профессий, о которых мы даже и не задумываемся. А ведь любая работа важна по-своему, и в каждой из них случаются такие моменты, о которых хочется побыстрее забыть.

Мы в AdMe.ru почувствовали всю боль пользователей сети, которым приходится сталкиваться с раздражающими реалиями на работе. Однако призываем видеть позитив и стараться никогда не унывать.

«Наш дизайнер создал гениальную инфографику для офисной микроволновки»

Мусор из пиццерии выглядит вот так

«Я разбирал старые полы на работе и...»

«Это моя работа — сидеть в этом маленьком металлическом ящике по 10 часов в день 6 дней в неделю и смотреть, как грязь движется по конвейерной ленте»

«Часть моей работы — проверка почты начальника. Вот мои штаны после того, как просмотрела несколько открыток. Серьезно, почему блестки!?»

«Вот сколько упаковок суши я выбрасываю каждый день на работе. Мусорное ведро заполнено только ими»

«Спасибо людям, которые так делают. Из-за вас в мои обязанности добавился пункт „вынос мусора“»

«Сегодня мой первый день на новой работе. Посмотрите на этот телефонный шнур»

«Какой-то монстр использует бумажные полотенца вместо кофейных фильтров»

«Почему вы не можете просто вернуть товар туда, где вы его взяли? Все это делает мою работу еще более мучительной. С уважением, измученный работник»

«На новой работе мне сказали, что я получу ноутбук Apple»

«Туалетная бумага на моей работе»

«Моя задача — возвращать тележки в магазин, не касаясь машин. Каждый день»

«Пора найти новую работу или хотя бы новых сотрудников»

«Выдали новый аппарат. Потребовалось в 3 раза больше времени, чтобы ввести свой ПИН-код»

«Сотрудник сегодня вернул ноутбук на работу»

«Мне сказали не брать с собой обед на работу, потому что предоставляется бесплатное питание. Вот моя бесплатная еда»

«Я работаю в магазине. Люди вечно вскрывают упаковки, чтобы достать только тот корм, который „ест их собака“»

«Раздражает, когда люди дают деньги вот так. Работаю на заправке»

«В доме престарелых, где я работаю, кто-то уже начал разрезать второй торт еще до того, как закончился первый»

«Я должен распутывать все это на работе»

«Я пекарь. Проработав все утро над этим заказом, получаю такое фото от своего начальника»

А какие рабочие моменты заставляют нервничать вас? Или вы любите свою работу и вам все нравится?

Фото на превью F1Gw1T / Reddit
4571021
Поделиться этой статьёй