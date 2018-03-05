20 фото, которые невозможно пролистать, не воскликнув: «Что тут, черт возьми, творится?!»
В жизни случается очень много странных и порой безумных вещей, при беглом взгляде на которые можно и чувств лишиться. К счастью, для большинства из этих паранормальных явлений существует вполне логичное объяснение — например, как на снимках из нашей подборки.
AdMe.ru предлагает взглянуть на эти удивительные и загадочные кадры прямо сейчас.
1. Просто одна чайка залезла на другую, ничего особенного
2. Однажды где-то в Мичигане
3. С батей всегда веселее
4. «Так выглядит кабинет № 314 в математическом корпусе моего университета»
5. А вы пока устраивайтесь поудобнее
6. Последний писк сезона
7. Простой и эффективный способ уйти от неловкой ситуации
8. Идеальное комбо
9. Хозяин, ванна готова
10. «Доктор, мой сын застрял в матрице, ему можно помочь?»
11. Красиво жить не запретишь
12. Когда шел драть диван, но тебя спалили
13. Обожаю стритфуд
14. А вам слабо?
15. «Изо всех сил стараемся не смеяться, когда гости впервые заходят в нашу ванную»
16. Ничего особенного, просто человек-моль идет по улице
17. «Какую самую крутую вещь вы делали в своей жизни?»
Я:
18. Когда автобус придет не скоро и можно немного вздремнуть с комфортом
19. «На этом снимке я выгляжу так, будто застрял в бетоне»
20. Котопес? Котокот!
Фото на превью cambrizzle/reddit.com