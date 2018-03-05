20 фото, которые невозможно пролистать, не воскликнув: «Что тут, черт возьми, творится?!»

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В жизни случается очень много странных и порой безумных вещей, при беглом взгляде на которые можно и чувств лишиться. К счастью, для большинства из этих паранормальных явлений существует вполне логичное объяснение — например, как на снимках из нашей подборки.

AdMe.ru предлагает взглянуть на эти удивительные и загадочные кадры прямо сейчас.

1. Просто одна чайка залезла на другую, ничего особенного

2. Однажды где-то в Мичигане

3. С батей всегда веселее

4. «Так выглядит кабинет № 314 в математическом корпусе моего университета»

5. А вы пока устраивайтесь поудобнее

6. Последний писк сезона

7. Простой и эффективный способ уйти от неловкой ситуации

8. Идеальное комбо

9. Хозяин, ванна готова

10. «Доктор, мой сын застрял в матрице, ему можно помочь?»

11. Красиво жить не запретишь

12. Когда шел драть диван, но тебя спалили

13. Обожаю стритфуд

14. А вам слабо?

15. «Изо всех сил стараемся не смеяться, когда гости впервые заходят в нашу ванную»

16. Ничего особенного, просто человек-моль идет по улице

17. «Какую самую крутую вещь вы делали в своей жизни?»

Я:

18. Когда автобус придет не скоро и можно немного вздремнуть с комфортом

19. «На этом снимке я выгляжу так, будто застрял в бетоне»

20. Котопес? Котокот!