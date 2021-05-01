20+ фото, на которых люди попали в самое яблочко с ракурсом и настроением

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Если монитор внезапно взмывает в воздух, кактус бьет о стену «кулаками», а клавиатура признается в любви, то необязательно, что вы сошли с ума. Вполне возможно, что окружающие предметы просто предстали перед вами в новом ракурсе.

AdMe.ru обнаружил в сети кадры, на которых люди открыли окружающие их предметы и живых существ со слегка сумасшедшей стороны. Думаем, вам будет любопытно узнать, на что еще способен нестандартный ракурс.

«Я фотографировал своего пса, а он зевнул. И стал похож на граффити за ним»

«Я случайно взял не тот объектив, когда делал снимок своей собаки»

«Подсветка клавиатуры образовала на моем стакане небольшое сердечко»

«Мой друг сел перед женщиной с похожим цветом волос, и теперь кажется, будто он уложил свою шевелюру в пучок»

«Вены на моих руках словно говорят: „Yo, hi“ („Эй, привет“)»

«Мой офисный кактус выглядит так, словно он бьет кулаками о стену на моем рабочем месте»

Из-за наклейки на окне кажется, что на шерсти Бобби стоит штамп

«Сэди, растянувшаяся на диване, выглядит так, словно я использовал зеркальную камеру. Но на самом деле она просто длинная»

Когда с нового ракурса кот кажется главой клана

«Вот как змея обвилась вокруг волос моего друга»

«Cделал этот снимок в удачный момент»

«Наша камера наблюдения запечатлела птицу в момент полета таким образом, словно она сидит на кузнице моего отца»

«Вот как солнечный свет падает сквозь шторы на мой шкаф»

«Мой друг нашел на пляже гальку в духе картин Пикассо»

«Из-за отклонения лучей света кажется, что в моей миске лежат не бобы, а лишь их фотография»

«Моя дочь нашла палку, похожую на голову верблюда»

Бог Анубис в женском обличье отдыхает после интенсивных фитнес-упражнений

«В нашем городе есть статуя пумы. Из-за сосулек на морде она стала похожа на саблезубого тигра»

Этот монитор, видимо, используется для общения с духами

C этого ракурса дерево напоминает гигантскую брокколи

«Мой пушистик любит, когда его выгуливают на поводке. Это рев счастья»