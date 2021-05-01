20+ фото, на которых люди попали в самое яблочко с ракурсом и настроением
Если монитор внезапно взмывает в воздух, кактус бьет о стену «кулаками», а клавиатура признается в любви, то необязательно, что вы сошли с ума. Вполне возможно, что окружающие предметы просто предстали перед вами в новом ракурсе.
AdMe.ru обнаружил в сети кадры, на которых люди открыли окружающие их предметы и живых существ со слегка сумасшедшей стороны. Думаем, вам будет любопытно узнать, на что еще способен нестандартный ракурс.
«Я фотографировал своего пса, а он зевнул. И стал похож на граффити за ним»
«Я случайно взял не тот объектив, когда делал снимок своей собаки»
«Подсветка клавиатуры образовала на моем стакане небольшое сердечко»
«Мой друг сел перед женщиной с похожим цветом волос, и теперь кажется, будто он уложил свою шевелюру в пучок»
«Вены на моих руках словно говорят: „Yo, hi“ („Эй, привет“)»
«Мой офисный кактус выглядит так, словно он бьет кулаками о стену на моем рабочем месте»
Из-за наклейки на окне кажется, что на шерсти Бобби стоит штамп
«Сэди, растянувшаяся на диване, выглядит так, словно я использовал зеркальную камеру. Но на самом деле она просто длинная»
Когда с нового ракурса кот кажется главой клана
«Вот как змея обвилась вокруг волос моего друга»
«Cделал этот снимок в удачный момент»
«Наша камера наблюдения запечатлела птицу в момент полета таким образом, словно она сидит на кузнице моего отца»
«Вот как солнечный свет падает сквозь шторы на мой шкаф»
«Мой друг нашел на пляже гальку в духе картин Пикассо»
«Из-за отклонения лучей света кажется, что в моей миске лежат не бобы, а лишь их фотография»
«Моя дочь нашла палку, похожую на голову верблюда»
Бог Анубис в женском обличье отдыхает после интенсивных фитнес-упражнений
«В нашем городе есть статуя пумы. Из-за сосулек на морде она стала похожа на саблезубого тигра»
Этот монитор, видимо, используется для общения с духами
C этого ракурса дерево напоминает гигантскую брокколи
«Мой пушистик любит, когда его выгуливают на поводке. Это рев счастья»
Ждем ваших уморительных снимков несносных домашних животных, улыбающихся тапочек или погрустневшей шаурмы. Ироничные, саркастичные или просто добродушные комментарии тоже приветствуются.
Фото на превью Tankbot001 / Reddit
Поделиться этой статьёй