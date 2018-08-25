20 фото, которые лучше слов растолкуют о том, что такое эффект неожиданности

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Иногда кажется, что интересные сюжетные повороты бывают только в фильмах, а в повседневности удивляться приходится редко. Но жизнь умеет преподносить такие неожиданности, которые сразу обращают на себя внимание.

Для нас в AdMe.ru каждый из случаев, которыми мы поделились ниже, тоже стал неожиданностью.

20. А вы бы смогли с ходу предположить, что в этой синей коробочке?

19. Голубь, который неожиданно стал немного Мэрилин Монро

18. Какой у вас милый песик...

17. Такое интервью не каждый день удается взять

16. «Встроил камеру в шлем. Сегодня она сделала такое фото, когда я ехал на мотоцикле»

15. Необычный пассажир на вокзале в Астане

14. «Кажется, сегодня я никуда не поеду»

13. И кто кого через дорогу переводит?

12. «Настолько экстравагантно в пробке я еще не стоял»

11. «Мой бородатый пес размером с человека. В пробках люди всегда смотрят с интересом»

10. Гуляешь по торговому центру, поднимаешь голову, а там...

9. Подарок подкрался «незаметно»

8. «Дедушка решил обжечь сковороду в печи. Справа — результат»

7. Люк на авто держится до последнего

6. Машина решила устроить «удачный день»

5. Хозяин, видимо, отошел в магазин

4. «Пришел в ветеринарную клинику, а там...»

3. Просто парень решил проехаться на велосипеде

2. Белка устроила хранилище желудей прямо в этой антенне

1. Всем урожаям урожай!

Бонус: когда музыкальный вкус неожиданно подвел