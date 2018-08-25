20 фото, которые лучше слов растолкуют о том, что такое эффект неожиданности
Иногда кажется, что интересные сюжетные повороты бывают только в фильмах, а в повседневности удивляться приходится редко. Но жизнь умеет преподносить такие неожиданности, которые сразу обращают на себя внимание.
Для нас в AdMe.ru каждый из случаев, которыми мы поделились ниже, тоже стал неожиданностью.
20. А вы бы смогли с ходу предположить, что в этой синей коробочке?
19. Голубь, который неожиданно стал немного Мэрилин Монро
18. Какой у вас милый песик...
17. Такое интервью не каждый день удается взять
16. «Встроил камеру в шлем. Сегодня она сделала такое фото, когда я ехал на мотоцикле»
15. Необычный пассажир на вокзале в Астане
14. «Кажется, сегодня я никуда не поеду»
13. И кто кого через дорогу переводит?
12. «Настолько экстравагантно в пробке я еще не стоял»
11. «Мой бородатый пес размером с человека. В пробках люди всегда смотрят с интересом»
10. Гуляешь по торговому центру, поднимаешь голову, а там...
9. Подарок подкрался «незаметно»
8. «Дедушка решил обжечь сковороду в печи. Справа — результат»
7. Люк на авто держится до последнего
6. Машина решила устроить «удачный день»
5. Хозяин, видимо, отошел в магазин
4. «Пришел в ветеринарную клинику, а там...»
3. Просто парень решил проехаться на велосипеде
2. Белка устроила хранилище желудей прямо в этой антенне
1. Всем урожаям урожай!
Бонус: когда музыкальный вкус неожиданно подвел
Теперь ваша очередь поделиться чем-то настолько же неожиданным.