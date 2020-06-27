20 фото, которые красноречивее любых слов объясняют, что такое сила привычки

Если что-то происходит регулярно на протяжении долгого времени, это не может пройти бесследно. Так изнашиваются каменные ступени, стареют любимые игрушки и превращаются в хлам самые удобные вещи.

Мы в AdMe.ru уверены в том, что сила привычки способна кардинально влиять как на людей, так и на вещи, и нашли в сети множество фотоподтверждений этому тезису.

«Мы с мужем все-таки уговорили его отца перейти на новый айфон. Это была тяжелая битва, но теперь мы можем наконец-то отправить вот этого старичка на отдых»

«Я купил эти слипоны в 2006 году и до сих пор надеваю их регулярно, чтобы выгулять собак или вынести мусор. К сожалению, друзья больше не позволяют мне носить их на публике»

«Это шариковая ручка моего деда. Она была в моем кармане каждый будний день в течение последних 15 лет»

«Мост Тысячелетия: 20 лет люди поворачивают по одной и той же траектории»

«Моя старая плюшевая собака по кличке Раффи, которую в детстве я везде и всегда носил с собой. Я нашел ее снова и не хочу больше потерять никогда»

«Я пользуюсь этим калькулятором с 6-го класса и по сей день. Почти все кнопки стерлись, но мне не нужно видеть их, чтобы знать, где они находятся»

«Мои бейсболки: прошлая, настоящая и будущая»

«Так выглядят годы ожидания поезда»

«Моей зарядке для телефона уже 6 лет»

«Слева — мои старые рабочие брюки, справа — новые»

«Толпы туристов и погода оставили отпечаток даже на каменной лестнице»

«Курица, с которой мои собаки играли 7 месяцев, сильно отличается от новой»

«Этот нож я видел в моем местном продуктовом магазине»

«Совершенно одинаковые кошельки, только первый — после 7 лет использования, а второй — новый»

«Так выглядит детское одеяло моей жены, которое она до сих пор держит под подушкой. Это мальчик, и у него даже есть имя»

«Карандаш доживает свои последние дни»

«Нашел эти две пары джинсов в комиссионном магазине. Очевидно, у них был один и тот же владелец»

«Кодовый замок на двери в комнату с медикаментами в моей больнице»

«Это обалденные сапоги, в которых моим ногам комфортно вот уже 3 года. Впервые за последние 2 года я их отполировала». — «Потрясающе!»

«Моя тарелка после 20 с лишним лет использования и такая же новая»