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20 фото, которые красноречивее любых слов объясняют, что такое сила привычки

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Если что-то происходит регулярно на протяжении долгого времени, это не может пройти бесследно. Так изнашиваются каменные ступени, стареют любимые игрушки и превращаются в хлам самые удобные вещи.

Мы в AdMe.ru уверены в том, что сила привычки способна кардинально влиять как на людей, так и на вещи, и нашли в сети множество фотоподтверждений этому тезису.

«Мы с мужем все-таки уговорили его отца перейти на новый айфон. Это была тяжелая битва, но теперь мы можем наконец-то отправить вот этого старичка на отдых»

20 фото, которые красноречивее любых слов объясняют, что такое сила привычки
© MeowMisery / Reddit

«Я купил эти слипоны в 2006 году и до сих пор надеваю их регулярно, чтобы выгулять собак или вынести мусор. К сожалению, друзья больше не позволяют мне носить их на публике»

20 фото, которые красноречивее любых слов объясняют, что такое сила привычки
© GnomeChompske / Reddit

«Это шариковая ручка моего деда. Она была в моем кармане каждый будний день в течение последних 15 лет»

20 фото, которые красноречивее любых слов объясняют, что такое сила привычки
© Postal_Pat / Reddit

«Мост Тысячелетия: 20 лет люди поворачивают по одной и той же траектории»

20 фото, которые красноречивее любых слов объясняют, что такое сила привычки
© hugh-r-man / Reddit

«Моя старая плюшевая собака по кличке Раффи, которую в детстве я везде и всегда носил с собой. Я нашел ее снова и не хочу больше потерять никогда»

20 фото, которые красноречивее любых слов объясняют, что такое сила привычки
© ThorWinchester / Reddit

«Я пользуюсь этим калькулятором с 6-го класса и по сей день. Почти все кнопки стерлись, но мне не нужно видеть их, чтобы знать, где они находятся»

20 фото, которые красноречивее любых слов объясняют, что такое сила привычки
© Cofi365 / Reddit

«Мои бейсболки: прошлая, настоящая и будущая»

20 фото, которые красноречивее любых слов объясняют, что такое сила привычки
© TheSethsquatch / Reddit

«Так выглядят годы ожидания поезда»

20 фото, которые красноречивее любых слов объясняют, что такое сила привычки
© T_Elli / Reddit

«Моей зарядке для телефона уже 6 лет»

20 фото, которые красноречивее любых слов объясняют, что такое сила привычки
© Cmn1723 / Reddit

«Слева — мои старые рабочие брюки, справа — новые»

20 фото, которые красноречивее любых слов объясняют, что такое сила привычки
© hotelstationery / Reddit

«Толпы туристов и погода оставили отпечаток даже на каменной лестнице»

20 фото, которые красноречивее любых слов объясняют, что такое сила привычки
© andy612202 / Reddit

«Курица, с которой мои собаки играли 7 месяцев, сильно отличается от новой»

20 фото, которые красноречивее любых слов объясняют, что такое сила привычки
© PedroQuieregati / Reddit

«Этот нож я видел в моем местном продуктовом магазине»

20 фото, которые красноречивее любых слов объясняют, что такое сила привычки
© /BlackSheep- / Reddit

«Совершенно одинаковые кошельки, только первый — после 7 лет использования, а второй — новый»

20 фото, которые красноречивее любых слов объясняют, что такое сила привычки
© Corndog987 / Reddit

«Так выглядит детское одеяло моей жены, которое она до сих пор держит под подушкой. Это мальчик, и у него даже есть имя»

20 фото, которые красноречивее любых слов объясняют, что такое сила привычки
© Butcher_of_Blaviken6 / Reddit

«Карандаш доживает свои последние дни»

20 фото, которые красноречивее любых слов объясняют, что такое сила привычки
© Billie_Howcroft / Reddit

«Нашел эти две пары джинсов в комиссионном магазине. Очевидно, у них был один и тот же владелец»

20 фото, которые красноречивее любых слов объясняют, что такое сила привычки
© sheriffearp / Reddit

«Кодовый замок на двери в комнату с медикаментами в моей больнице»

20 фото, которые красноречивее любых слов объясняют, что такое сила привычки
© Hairychesthairyback / Reddit

«Это обалденные сапоги, в которых моим ногам комфортно вот уже 3 года. Впервые за последние 2 года я их отполировала». — «Потрясающе!»

20 фото, которые красноречивее любых слов объясняют, что такое сила привычки
© BirdLadySadie / Reddit, © thonivo / Reddit

«Моя тарелка после 20 с лишним лет использования и такая же новая»

20 фото, которые красноречивее любых слов объясняют, что такое сила привычки
© mlgucci / Reddit

А как изменились вещи вокруг вас под воздействием ваших привычек?

Фото на превью MeowMisery / Reddit
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1k