20 фото, которые каждому напомнят, что в 2000-х у нас тут была своя атмосфера

Страшно подумать, но 2000-е были 20 лет назад. Удивительное время, когда все общались в аське, пропадали по ночам в интернет-клубах и покупали DVD. А уж чего стоят обязательная черная подводка и выпрямленная челка, закрывающая глаза. Точнее, один глаз.

Мы в AdMe.ru с теплотой вспоминаем нулевые и поэтому просто не могли пройти мимо фотографий интернет-пользователей из того ностальгического времени. А в бонусе вас ждет доказательство того, что детская находчивость способна довести до истерики даже спустя десятилетия.

«Ой, как же я старалась казаться горячей штучкой...»

Это фото просто машина времени!

«Да, это было на странице в социальной сети»

А этот образ, между прочим, вполне может быть актуальным и в 2021 году

«12 лет назад я соединила несколько бумажных корон из Burger King, чтобы получить ее — СУПЕРКОРОНУ! Администратор попросил нас уйти»

«Мне нужно было столько браслетов? Да. Очень»

«Первый день в 8-м классе. Я считала себя той еще стилягой»

«2005 год, мне 12 лет, и я уверен, что выгляжу очуметь как круто. Вот только мама была в бешенстве, когда узнала, что я взял ее косметику, чтобы нарисовать бородку»

«2007 год. Подводкой пользоваться я еще не умела»

«Ох, естественно, я считала, что выгляжу обалденно»

«Я тут нашла флешку со старыми фотками, где мы с подругой. Однозначно распечатаю, сделаю альбом и подарю ей на день рождения!»

«Смесь стиля гота (или эмо — что там?) и фотошопа у моего мужа в старших классах — это просто... О. Мой. Бог»

«Я с мамой на Рождество примерно 2010 года»

«Фотка моего парня в 10-м классе — это настоящий бунт! Да, его мама плакала, когда это увидела»

«Я специально попросила сестру принести стул и сфоткать меня у таблички „Продается“. Типа это очень глубокомысленно, ага»

«Лучшая подруга, я и пик фанатизма по „Сумеркам“... Я даже не хочу это комментировать»

Кто бы что ни говорил, но у серого одеяния парня явно есть шик

Когда-то не было гидов «100 удачных поз для фотографий» и мы позировали как могли

«Ох, 2005 год. Я бы влюбилась в этого парня»

Бонус: «Как-то в школе нам разрешили принести какую-нибудь вещицу, чтобы с ней сфотографироваться. Кто-то взял мяч, кто-то — музыкальный инструмент. Я выбрала хомяка. Это был даже не мой хомяк»