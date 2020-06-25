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20 фотографии от людей, которые однажды провели уборку и нашли настоящий клад

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Признайтесь, что вы тоже начинали уборку, а потом все откладывали, когда находили какие-то свои старые рисунки, дневники или просто памятные вещи. Нас таких много. Но иногда уборка преподносит неожиданные сюрпризы. Пользователи со всего мира активно делятся интересными штуками, которые им удалось найти во время уборки.

Мы в AdMe.ru просмотрели много пользовательских фотографий и выбрали самые интересные находки.

«Нашел эту реликвию в доме моих родителей в коробке с надписью „Австралия“»

20 фотографии от людей, которые однажды провели уборку и нашли настоящий клад
© TheeGirthWorm / Reddit

«Кажется, коробку никто не открывал с момента нашего переезда в Великобританию 20 лет назад. Все 3 тома в 1 книге, это 3-е издание от 1985 года».

Отец 2 месяца реставрировал старый найденный на даче самосвал, чтобы сделать подарок сыну на день рождения

20 фотографии от людей, которые однажды провели уборку и нашли настоящий клад
© хондовод / Yaplakal

«Просто нашел в гараже нераспакованный фотоаппарат 80-х годов»

20 фотографии от людей, которые однажды провели уборку и нашли настоящий клад
© oblom_s / Twitter

«Во время уборки в моей комнате в доме родителей нашел настоящее сокровище»

20 фотографии от людей, которые однажды провели уборку и нашли настоящий клад
© dratombender / Reddit

«„Краткая история времени“. Автор: Стивен Хокинг. Читает: Майкл Джексон».

«Нашел свой старый GameBoy во время уборки в комнате»

20 фотографии от людей, которые однажды провели уборку и нашли настоящий клад
© thelandan / Reddit

«Помогала готовить бабушке на юбилей. Спросила, где у нее соль, она сказала, что очень мало ее использует»

20 фотографии от людей, которые однажды провели уборку и нашли настоящий клад
© cswimc / Reddit

«В итоге я нашла только вот эту банку с солью 1965 года. И с ней ничего не случилось за все это время».

«Мама недавно докопалась до дна своей огромной морозилки. Нашла слоеное тесто, которому уже 25 лет»

20 фотографии от людей, которые однажды провели уборку и нашли настоящий клад
© micktheejit / Twitter

«Мама сказала, что тесто в порядке и она собирается приготовить из него какой-нибудь десерт. Честно говоря, получилось не так уж и плохо».

«Нашел письмо из 1883 года в задней стенке антикварного шкафчика, который я недавно купил»

20 фотографии от людей, которые однажды провели уборку и нашли настоящий клад
© hilltophermit / Reddit

«Во время уборки нашел заначку. Потерял $ 65 — нашел 174»

20 фотографии от людей, которые однажды провели уборку и нашли настоящий клад
© mikluho / Twitter

«С ума можно сойти! Глядите, что нашла во время уборки!»

20 фотографии от людей, которые однажды провели уборку и нашли настоящий клад
© Mrs_Griz / Twitter

«Убирался в комнате отца и нашел эту карту 1941 года»

20 фотографии от людей, которые однажды провели уборку и нашли настоящий клад
© IAmGenius14 / Reddit

«Я нашел газету, в которой говорится, что Елизавета стала королевой»

20 фотографии от людей, которые однажды провели уборку и нашли настоящий клад
© PianoJkprd001 / Reddit

«Нашла наконец, куда робот-пылесос спрятал мою тапку»

20 фотографии от людей, которые однажды провели уборку и нашли настоящий клад
© JoyDemorra / Twitter

«Нашла их, когда убирала белье»

20 фотографии от людей, которые однажды провели уборку и нашли настоящий клад
© nestIed / Twitter

«Моя сестра убиралась и обнаружила это произведение искусства»

20 фотографии от людей, которые однажды провели уборку и нашли настоящий клад
© DCBAGMT / Twitter

«Убиралась в своем столе и нашла свой первый кошелек»

20 фотографии от людей, которые однажды провели уборку и нашли настоящий клад
© robspatts / Twitter

«Нашли серебряную воронку с лопаткой и карманный нож во время уборки»

20 фотографии от людей, которые однажды провели уборку и нашли настоящий клад
© StoicCivil / Reddit

«Это совок для добавления пудры в коробочку и воронка, чтобы наполнить флакон для духов». © goxilo / Reddit

«Посмотрите, что я нашел в одном из ящиков. Улыбнуло»

20 фотографии от людей, которые однажды провели уборку и нашли настоящий клад
© robslinhares / Reddit

«Нашел старый пакетик кетчупа, когда убирался в машине»

20 фотографии от людей, которые однажды провели уборку и нашли настоящий клад
© jake_man / Reddit

«Нашел его, когда убирался в подвале родителей»

20 фотографии от людей, которые однажды провели уборку и нашли настоящий клад
© Unknown user / Imgur

А что интересного вам удалось находить во время уборки?

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