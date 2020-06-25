20 фотографии от людей, которые однажды провели уборку и нашли настоящий клад

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Признайтесь, что вы тоже начинали уборку, а потом все откладывали, когда находили какие-то свои старые рисунки, дневники или просто памятные вещи. Нас таких много. Но иногда уборка преподносит неожиданные сюрпризы. Пользователи со всего мира активно делятся интересными штуками, которые им удалось найти во время уборки.

Мы в AdMe.ru просмотрели много пользовательских фотографий и выбрали самые интересные находки.

«Нашел эту реликвию в доме моих родителей в коробке с надписью „Австралия“»

«Кажется, коробку никто не открывал с момента нашего переезда в Великобританию 20 лет назад. Все 3 тома в 1 книге, это 3-е издание от 1985 года».

Отец 2 месяца реставрировал старый найденный на даче самосвал, чтобы сделать подарок сыну на день рождения

«Просто нашел в гараже нераспакованный фотоаппарат 80-х годов»

«Во время уборки в моей комнате в доме родителей нашел настоящее сокровище»

«„Краткая история времени“. Автор: Стивен Хокинг. Читает: Майкл Джексон».

«Нашел свой старый GameBoy во время уборки в комнате»

«Помогала готовить бабушке на юбилей. Спросила, где у нее соль, она сказала, что очень мало ее использует»

«В итоге я нашла только вот эту банку с солью 1965 года. И с ней ничего не случилось за все это время».

«Мама недавно докопалась до дна своей огромной морозилки. Нашла слоеное тесто, которому уже 25 лет»

«Мама сказала, что тесто в порядке и она собирается приготовить из него какой-нибудь десерт. Честно говоря, получилось не так уж и плохо».

«Нашел письмо из 1883 года в задней стенке антикварного шкафчика, который я недавно купил»

«Во время уборки нашел заначку. Потерял $ 65 — нашел 174»

«С ума можно сойти! Глядите, что нашла во время уборки!»

«Убирался в комнате отца и нашел эту карту 1941 года»

«Я нашел газету, в которой говорится, что Елизавета стала королевой»

«Нашла наконец, куда робот-пылесос спрятал мою тапку»

«Нашла их, когда убирала белье»

«Моя сестра убиралась и обнаружила это произведение искусства»

«Убиралась в своем столе и нашла свой первый кошелек»

«Нашли серебряную воронку с лопаткой и карманный нож во время уборки»

«Это совок для добавления пудры в коробочку и воронка, чтобы наполнить флакон для духов». © goxilo / Reddit

«Посмотрите, что я нашел в одном из ящиков. Улыбнуло»

«Нашел старый пакетик кетчупа, когда убирался в машине»

«Нашел его, когда убирался в подвале родителей»