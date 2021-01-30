20+ фото, которые доказывают, что часики тикают абсолютно для всего

Время одинаково беспощадно ко всему: и к людям, и к вещам. Одни стареют, а другие изнашиваются. Оно идет на пользу разве только напиткам покрепче с многолетней выдержкой. А порой и вовсе изменяет предметы до неузнаваемости, делая из них практически арт-объекты.

Мы в AdMe.ru c интересом посмотрели на вещи, над которыми знатно поработало время.

Подача как в ресторане высокой кухни: ботинок в мидиях на берегу пляжа

— Вообще они съедобны, но эти я бы не трогал. — Я так испугался, что даже не смог дотронуться до них.

«11 лет исправления ошибок»

— Подожди, ты пользовался им 11 лет? Мой ластик не справляется со своей задачей должным образом после 2 месяцев использования! Я завидую тебе, незнакомец. — Я понимаю твою боль: это единственная резинка, которая не испортилась.

«Я носил этот футляр в кармане каждый день на протяжении года»

«Фильтр для воды, установленный в сентябре, и новый, который я устанавливаю сегодня»

«Тарелкой слева пользовались на протяжении 23 лет. А к правой не прикасались»

«Та, что слева, была подарена мне в детстве, и я очень дорожу ею. Поэтому моя девушка подарила весь комплект на день рождения. И мне было любопытно посмотреть, как они выглядят в сравнении».

«Старые кеды против новых»

«Слева гейзерная кофеварка, которой пользовались практически каждый день на протяжении 4 лет, а справа — новая»

«В карманные часы моего прадеда попала пуля в 1914 году во Франции»

«Моя кепка выглядит изрядно поношенной по сравнению с новой»

«Я нашел старую банку из-под Pepsi в парке»

Бедолага слева так видоизменился за 2,5 года в пустыне Пилбара

«Половинка детали Lego выглядит как новая даже спустя 3 десятилетия»

Ботинок, поросший мхом, выглядит как арт-объект

«Паук сплел паутину на моем Человеке-пауке»

Сбрызните лаком для волос, чтобы сохранить паутину. Выглядит круто. © ChrisTackleberry / Reddit

«Этот камень мы с сестрами положили между стволами деревьев 10 лет назад»

«Новая швейная игла и игла, которая использовалась несколько месяцев»

«Я нашел этот ключ с помощью металлоискателя»

«Моя щетка для чистки духовки после года интенсивного использования в сравнении с новой»

«На прошлое Рождество мне подарили 2 подушки, на одной из них я спал весь год»

«На пляже я нашел заржавевший кодовый замок»

«Термос для еды, который принадлежал моему прапрадеду. Предполагаю, что ему около 100 лет»

«Новый фартук пришел на замену старому после 9 месяцев использования»

«Спасибо, что никогда не оставлял меня в темноте»

«Эта часть перил более потертая из-за того, что на протяжении 100 лет с ней соприкасались люди при подъеме по лестнице»