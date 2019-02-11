20 фото, которые доказывают, что 99 % задуманного всегда идет не по плану

42 4

45

66.6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах» — старая пословица, с которой нельзя не согласиться. То печешь пирог, но не можешь его вынуть из формы, не испортив, то решаешь постирать, а в итоге ищешь мастера, потому что случайная монетка пробила барабан, а когда вдруг захочешь впервые в жизни пойти в поход, через минуту отказываешься от затеи, увидев следы огромного зверя. Иногда даже кажется, что это такая занятная игра: ты планируешь, а жизнь всеми способами должна смешать все карты, чтобы играть стало интереснее.

AdMe.ru и компания из 20 человек, вошедших в нашу подборку, считают: даже если 99 % из всего задуманного происходит не так, как планировалось, главное — сохранять спокойствие и здоровое чувство юмора.

«Решил, что сегодня иду в свой первый поход... И вернулся обратно к машине»

Попытка испечь шоколадный пирог почти удалась

«Я ждал этого момента почти 14 лет — и конечно я его пропустил»

Московские коммунальщики отреставрировали здание XIX века

Когда хотелось быстренько пропылесосить жалюзи

Он должен был эффектно скинуть куртку — и это ему более чем удалось

Коротко о ситуации на дорогах

«Мой школьный шкафчик даже рюкзак вместить не может из-за этих полок»

«Я отрастил бороду, чтобы держать зимой лицо в тепле»

«Делаю ремонт, строитель попросил меня наклеить наклейку туда, где я хотел бы установить полотенцесушитель»

Когда покупаешь крутую «яблочную» мышку, а у нее нет щелчка правой кнопкой и колесо прокрутки невозможно использовать

«Оставил пиво охлаждаться на улице. Жена нашла это»

Эта женщина на «Колесе фортуны» решила последнюю загадку с опозданием всего лишь на полсекунды и только поэтому не выиграла $ 1 000 000

Кажется, кто-то забыл, как составляется аббревиатура

«В столовой мы: Р — Убираем после себя; О — Используем свое время с умом; А — Не забываем о манерах; Р — Слушаем старших».

Безудержный восторг сотрудников полиции, которые получили долгожданные электрокары для патрулирования

Всегда проверяйте карманы перед стиркой

Интересно, и почему не получается сделать нормальный снимок нужного текста

«Утром немного проспал. Вскочил и в диком ужасе начал собираться. На лету схватил мазь для ноги (травма) и помчался. Окончательно проснулся только на работе»

«Мой университетский кафетерий поменял свои обычные стаканчики на эти конусы. Теперь нужно держать свой напиток во время еды»

«Состязались с женой за лучшую модную презентацию. Вот ее результат»

А ваши задумки всегда осуществляются строго по плану или бывали случаи, которые могли бы запросто войти в эту подборку?