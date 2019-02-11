20 фото, которые доказывают, что 99 % задуманного всегда идет не по плану
«Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах» — старая пословица, с которой нельзя не согласиться. То печешь пирог, но не можешь его вынуть из формы, не испортив, то решаешь постирать, а в итоге ищешь мастера, потому что случайная монетка пробила барабан, а когда вдруг захочешь впервые в жизни пойти в поход, через минуту отказываешься от затеи, увидев следы огромного зверя. Иногда даже кажется, что это такая занятная игра: ты планируешь, а жизнь всеми способами должна смешать все карты, чтобы играть стало интереснее.
AdMe.ru и компания из 20 человек, вошедших в нашу подборку, считают: даже если 99 % из всего задуманного происходит не так, как планировалось, главное — сохранять спокойствие и здоровое чувство юмора.
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А ваши задумки всегда осуществляются строго по плану или бывали случаи, которые могли бы запросто войти в эту подборку?
Фото на превью funt007 / Pikabu