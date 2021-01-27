20+ фото о деревенской жизни, которые могут соблазнить вас сбежать из города и купить домик на природе

Одним из нас нужно постоянно находиться в гуще событий: жить в ритме большого города, делать карьеру в серьезной компании, ежедневно бороться за место на парковке, посещать премьеры в театрах и быть в курсе всех последних новостей. А другим достаточно своей семьи и уютного дома где-нибудь в тихом месте на лоне природы. И знаете, в такой жизни есть своя прелесть.

Мы в AdMe.ru даже немного замечтались: просыпаешься под крик петуха, на столе — домашняя сметана с творогом и овощи прямо с грядки. Вот только за живностью нужен глаз да глаз, иначе случится конфуз, как в бонусе к нашей статье.

«Мой любимый способ придать дому великолепный запах! Работает лучше любой ароматической свечи. Ковшик надо ставить на дровяную печь»

«Я впервые вырастила киноа в этом году. Как интересно оно выглядит!»

«Одна из наших куриц — настоящая ​​отличница. Большое яйцо весит 90 г»

«Нашего быка научили сидеть по команде и откликаться на имя Му-у-у»

«Вот что происходит, если не подстригать газон. Да, тут есть сорняки, но зато распустилось много полевых цветов»

«Заготовочки!»

«Нашим курицам стало скучно, поэтому мы повесили им капусту. Ее можно было клевать с разбега»

«Домашняя пицца в чугунной сковороде над огнем»

«Мы сплели венки и встретили день летнего солнцестояния»

«Мои продуктовые ряды»

«Вот кого мы в первую очередь завели в деревне»

«В деревне радуешься и перегною, и чернозему»

«Летний „спортзал“ моего парня»

«Это Джемма, наша домашняя коза. Ее отвергла мама, поэтому мы кормим ее из бутылочки»

«Завели индюков, теперь они повсюду ходят за нашим ребенком»

«Деревенский десерт: свежие ягоды и домашнее мороженое»

«Когда куры свободно гуляют по двору, каждый день превращается в охоту за яйцами. Вот где я обнаружила очередную кладку»

«Мы поставили на колодце ручной насос на случай отключения электроэнергии. Теперь всегда будем с водой»

«У нас родился теленок. Мама бросила его на морозе, поэтому мы позаботились о нем»

«Подарки, которые мне вручили на Рождество. Кажется, все считают, что я должен усерднее работать на ферме»

«Лимоны, розмарин и мята из собственного сада»

«Вдвоем теплее»

«Полка для обуви на открытом воздухе, чтобы не таскать лишнюю грязь в дом»

Бонус: «В деревне новогоднюю елку нужно беречь не только от кошек»