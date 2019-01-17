20+ фото, которые больше похожи на фейк, но они настоящие

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Часто, смотря на фото в интернете с каким-то слишком ярким, красочным и необычным явлением, мы думаем: «Да ну, это же неправда». Но некоторые из таких снимков очень даже настоящие. Например, вы хоть раз видели платье с пучками оптоволокна? А оно существует и даже продается.

Окружающий мир крут тем, что ему не нужен фотошоп. И AdMe.ru приведет вам самые веские тому доказательства. А в конце статьи вас ждет бонус: кадр, похожий на спецэффекты из фильма ужасов.

«Это мой учитель ростом 1,9 м со своим любимцем»

А вы бы рискнули поселиться в таком здании?

Эти облака выглядят как человек, который выдыхает дым

Снег на крыше в тени дерева остался нетронутым

Эти две скалы похожи на мать, кормящую грудью своего новорожденного ребенка

Абсолютно идеальный, круглый апельсин

Это светящееся платье создано с использованием оптоволокна

Вполне настоящая статуя в Италии

Мумифицированный динозавр в музее Канады

Облако, которое будто пристроилось на ветке

Лазерная указка и длинная выдержка творят чудеса без всякого фотошопа

Баскетболист Бобан Марьянович и певица Кристин Ченовет перед совместным выступлением

Вид из библиотеки Стамбульского университета похож на графику

Из-за отражения в стакане огонь на открытке выглядит как настоящий

«На моем ветровом стекле появился уникальный зимний пейзаж»

Вот как выглядит по-настоящему успешная рыбалка. И да, эти крабы настоящие

Сиреневогрудая сизоворонка. Они правда именно такие

Самый крупный бык Западной Австралии весом около 1400 кг и ростом 194 см

Птицы вида дымчатый лягушкорот, в реалистичность которых верится не сразу

Когда на экскаваторах работают исключительные перфекционисты

Идеальный кадр, в котором поймали тот самый момент

Мексиканская голая собака — крайне редкая порода, представители которой выглядят как статуи

Бонус: «Я просто засунул в рот фонарик и сделал фото»