20+ фото, которые больше похожи на фейк, но они настоящие
Часто, смотря на фото в интернете с каким-то слишком ярким, красочным и необычным явлением, мы думаем: «Да ну, это же неправда». Но некоторые из таких снимков очень даже настоящие. Например, вы хоть раз видели платье с пучками оптоволокна? А оно существует и даже продается.
Окружающий мир крут тем, что ему не нужен фотошоп. И AdMe.ru приведет вам самые веские тому доказательства. А в конце статьи вас ждет бонус: кадр, похожий на спецэффекты из фильма ужасов.
«Это мой учитель ростом 1,9 м со своим любимцем»
А вы бы рискнули поселиться в таком здании?
Эти облака выглядят как человек, который выдыхает дым
Снег на крыше в тени дерева остался нетронутым
Эти две скалы похожи на мать, кормящую грудью своего новорожденного ребенка
Абсолютно идеальный, круглый апельсин
Это светящееся платье создано с использованием оптоволокна
Вполне настоящая статуя в Италии
Мумифицированный динозавр в музее Канады
Облако, которое будто пристроилось на ветке
Лазерная указка и длинная выдержка творят чудеса без всякого фотошопа
Баскетболист Бобан Марьянович и певица Кристин Ченовет перед совместным выступлением
Вид из библиотеки Стамбульского университета похож на графику
Из-за отражения в стакане огонь на открытке выглядит как настоящий
«На моем ветровом стекле появился уникальный зимний пейзаж»
Вот как выглядит по-настоящему успешная рыбалка. И да, эти крабы настоящие
Сиреневогрудая сизоворонка. Они правда именно такие
Самый крупный бык Западной Австралии весом около 1400 кг и ростом 194 см
Птицы вида дымчатый лягушкорот, в реалистичность которых верится не сразу
Когда на экскаваторах работают исключительные перфекционисты
Идеальный кадр, в котором поймали тот самый момент
Мексиканская голая собака — крайне редкая порода, представители которой выглядят как статуи
Бонус: «Я просто засунул в рот фонарик и сделал фото»
А вам удавалось сделать фото, которое было настолько нереальным, что походило на фотошоп?
Фото на превью xaeminn / reddit, byJSN / reddit