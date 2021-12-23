20+ фото, которые без лишних слов докажут экстравагантность азиатских ресторанов

Практический каждый из нас хоть однажды пробовал в заведениях общепита суши и роллы, оригинальные японские и корейские супы или заказывал их с доставкой на дом. Но азиатские кафе и рестораны в реальности способны удивить даже тех, кто каждую неделю ходит в суши-бары.

Мы в AdMe.ru и сами с удовольствием узнали, какие бывают витрины японских кафе, в чем заключаются фишки азиатских кофеен и мясных ресторанов и насколько непривычной может быть местная подача бургеров и пельменей.

На витрине привычно расставили пластиковые макеты блюд. А среди них — «главный экспонат»

В этом местном ресторанчике работает робот-официант в виде кота

«В этом заведении приносят сырое мясо и вы сами его жарите»

А вас случайно не заставили еще и посуду помыть? © RarePandaEgg / Reddit

В азиатских ресторанах это очень распространенное явление. Здесь, например, на каждом столе есть «автомат для якитори», на котором шашлыки вращаются и поджариваются на древесном угле

«Мы пошли в азиатский ресторан, где подают кебаб и супы»

«Мама рассказала, что тут недавно открыли кондитерскую Montblanc»

Когда реальность даже превзошла ожидания

«Азиатский ресторан недалеко от моего дома сделал отверстия в контейнере, чтобы при доставке жареные блюда с корочкой не отсыревали»



«Я сделал миниатюры больших блюд, чтобы их могли попробовать даже люди, которые едят небольшими порциями»

«Пообедал в ресторане, который оформили прямо в вагоне поезда»

«Этот ресторан специализируется на блюдах из свинины. Попробовал „Butadon Pearl 1250 Yen“ — жаренные в соусе свиные ребрышки с большим количеством перепелиных яиц»

Сахар в виде милой птички

«Этот рис с красным уксусом и тунцом заставил меня почувствовать, что я нахожусь в первоклассном ресторане»

«Смесь из капусты, лука, свинины и бекона. Сверху посыпано стружкой из кацуобуси — копченого тунца. Жарилось все это минут 20 без перемешивания»

«Посыпано свежим лучком, а сверху — сырой желток».

«Отведал этого гиганта по имени „Сырный монстр“! Весь бургер заливается сыром»

Хозяева кофейни регулярно выставляют термос с кофе для всех желающих. Нужно только приходить со своей кружкой. Называется это «Источник кофе»

В Японии даже из пенки на кофе могут сделать что-то невероятно милое

Суши с котлетой

Суши в понимании японцев — это действительно немного риса и кусочек чего-то сверху. Большинство японцев ходит в сетевые суши-бары с конвейером, где мимо вас будут ехать суши с куриными наггетсами и майонезом, суши с маринованным баклажаном или даже суши с вареной сосиской и кетчупом.

Гёдза — это жареные японские пельмени. Обычно их готовят из теста, но эти сделаны из куриной шкурки

Мясно-сырный бургер с двумя котлетами, зажатыми между двумя кусками мяса вместо булочек