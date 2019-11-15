20+ фото из старых фотоальбомов, которые хочется то ли забыть, то ли всем показать

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Старые снимки — это самый верный способ хоть на секунду вернуться в прошлое. Но в фотоальбомах хранятся не только милые ностальгические кадры, но и те, которые порой даже стыдно показать друзьям. Но именно такие фото хочется пересматривать чаще всего, ведь они умеют поднять настроение.

У нас в AdMe.ru появилось жгучее желание пересмотреть старые фотоархивы благодаря героям этой статьи, которые не постеснялись показать свои снимки всему интернету.

«Так вышло, что я была на свадьбе своих родителей. Мне тогда казалось, что еще два цока на моих каблучках — и, мужики, берегитесь!»

«У меня не было телефона, поэтому я решила сделать такую фотку с калькулятором»

«Пыталась улыбаться. В итоге получился косплей Джима Керри»

«Мама сказала мне не моргать, когда нас снимали для общего фото во 2-м классе»

«Когда мне было 3 года, мама должна была платить мне за то, что я улыбался на фото. Вот я, только что выпросивший у нее $ 1»

«Папа вместе со мной на своем годовом обучении в Арктике»

В этих глазах — хитрый план по завоеванию мира

«В 1991-м я сфотографировался для своего школьного альбома, прорвав бумажную стену на скейтборде без заднего колеса»

«Мне казалось, я смогу хитро исчезнуть с фотографии до того, как ее сделают»

«Родители моей жены делали генеральную уборку и нашли это. Где-то 2003 год, эпоха, когда она была готом»

«Папа повез нас учиться кататься на лыжах в 1991-м. Брат плачет на заднем плане, потому что мы взяли в автомате колу вместо 7UP»

«Мама моего друга сшила ему этот костюм в 1986-м»

«Это был последний раз, когда я разрешил сестре сделать мне прическу»

«Гламур ранних 2000-х»

«Папа знает, как сделать эффектное фото»

«В средней школе я думала, что выгляжу очень круто»

«Мое фото в 1-м классе»

«Сделал деревянные доспехи для своих рук во время одного из походов»

Барбершопов еще не было...

«Спасибо маме, что никогда не заморачивалась о том, сочетаются ли принты в моем прикиде»

Покажите нам свои старые фото, на которые сейчас сложно смотреть без улыбки!