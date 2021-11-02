20+ фото из Норильска, где земля полна сокровищами, а цены в магазинах вызывают легкий шок

Жизнь в Норильске для многих людей, которые тут не бывали, кажется серой и безрадостной. На самом деле на Крайнем Севере есть своя романтика: горы, сугробы высотой с дом, полярные день и ночь, северное сияние и многое другое. Норильчане, живущие в суровых погодных условиях, как никто другой знают цену солнцу, дружбе, человеческому теплу и взаимовыручке.

Мы в AdMe.ru уверены: за полярным кругом есть на что посмотреть и чем впечатлиться.

В Норильске есть полярный день, когда солнце не садится за горизонт круглосуточно, и полярная ночь, когда солнце не появляется на небосводе

Полярный день в Норильске длится с 19 мая по 25 июля, а полярная ночь — с 30 ноября до 13 января.

Знаменитые северные цены

Продукты доставляют сюда самолетами. Клубника стоит столько, будто каждой ягодке отдельный билет покупали

Фрукты и овощи здесь дороги, а вот с металлоломом проблем нет. Местный горный мастер Альберт Туркин из списанных запчастей создает выразительные скульптуры

Это комар-бурильщик.

Номера домов в Норильске пишут 2-метровыми цифрами, чтобы в любую метель можно было найти нужный адрес

«Старый холодильник, солнце, лужа во дворе — и вот они уже капитаны, покоряющие Северный Ледовитый океан. Вот такой он, первый день лета в Норильске»

Через этот ватный диск прошло около 10 литров норильской воды

Дома здесь стоят на сваях для большей устойчивости. Но если фундамент «поплыл», тут применяются специальные установки для его заморозки

Коммуникации тут проводят не под землей, а снаружи, потому что закапывать трубы в вечную мерзлоту — дело непростое. Ну и устранять локальные прорывы так легче

А так ярко, особенно на контрасте с окраинами, выглядит Ленинский проспект — центральная улица города

В рудниках возле Норильска добывают практически всю таблицу Менделеева. Так выглядит руда с вкраплениями никеля, меди и платины, которую подняли с глубины 500 м

Когда кто-то жалуется на жару, в Норильске грустят 180 000 человек. Это фото сделано 25 мая 2021 года

Шло 4 июня, лето было рядом

Зато здесь из окна на работе можно увидеть такую картину: куропатка ест почки

Есть тут и «подснежники» — так норильчане называют машины, которые их владельцы на зиму оставили под снегом

«Так солнечно в Норильске еще не было»

«Наш двор расчистили от снега позавчера. Еще вчера днем здесь могла проехать машина»

Подъезды и площадки для мусорных баков здесь расположены на высоте, чтобы их не замело снегом

Между домами есть узкие проходы, чтобы в пургу и метель не надо было делать крюк и обходить строения

Вот что останется на лице после длительной прогулки по городу. Такая черная пыль оказывается в ушах, в волосах, в глазах

Зато остановки тут сделаны не для красоты, а для людей: с окнами во всю стену, чтобы можно было в тепле наблюдать за приближением автобуса

На открытых участках ставят специальные заборы — защиту от ветра, чтобы люди могли спокойно дойти до своих домов

От пейзажей рядом с городом захватывает дух

А летом тундра щедра на вкусные дары

И северное сияние — как бонус для живущих в этом суровом климате людей, которые любят свой снежный город как никакой другой