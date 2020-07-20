20+ человек, которые завели хомяка, а он прибрал в свои крохотные лапки всю их беззаботную жизнь
Хомячок весит в среднем около 100 г, но таит в себе тонну обаяния и сюрпризов. Многие заводят этого грызуна, не подозревая, что с появлением пушистого комочка в доме их жизнь круто изменится. Одним попадаются хулиганистые экземпляры, чьи проделки крайне остроумны, другим — очаровательные питомцы с глазами-бусинками, для которых хочется создавать целый хомячий мир. И тех и других обожают до невозможности.
Мы в AdMe.ru пересмотрели сотни снимков крошечных грызунов и местами даже позавидовали тому, как им удается приручать людей и с комфортом устраиваться в этой жизни.
«Этот парень сбежал из зоомагазина и 27 дней где-то прятался, а потом попал в ловушку. Я его спасла. Вот фото в 1-й день и через 3 недели»
«Когда есть хомяк и немного свободного времени...» — «У хомяка жизнь интереснее, чем у меня»
«Как вам мой маленький милый хомячок? Джейкоб наслаждается Хеллоуином»
«Я сделал крошечный столик и испек малюсенькие блинчики для моего приятеля»
«„Давай заведем хомяка“, — cказала жена. „С ними не бывает проблем“, — утверждала она»
«Я беру своего хомячка на прогулку»
«Залезай, неудачник, мы едем за покупками!»
«Я нарисовал необычную картину для своего хомяка»
«Думаю, мой хомяк проводит слишком много времени в своем колесе для упражнений»
«Моему хомяку сегодня исполнилось 2 года»
«Я построил маленькую железную дорогу и поезд из LEGO для моего хомяка Джеймса»
«Завел хомячка по имени Михалыч. Михалыч живет лучше, чем я сам: у него пентхаус»
«Моя хомячиха и ее ребенок»
«Это Пинки. Он затянул край пакета с кормом через прутья и высыпал часть еды в клетку. Спрятал украденное в своем доме и за щеки и дрался с теми, кто подходил к добыче»
«Хомяк моих друзей любит прятаться в этой трубе»
«Мне кажется, я достиг дна: ел макароны с сыром вместе с моим хомяком...» — «Может быть. Но зато это был самый лучший день его жизни»
«Нужно было сфотографировать хомяка, а он в колесе бегает без остановки. Колесо остановил, сфоткал, и вот что из этого вышло»
«Мне кажется, что однажды мой хомяк съест кота. Очень зловещие у него глаза»
«Мне 21 год, и у меня только что была рождественская фотосессия с моим хомяком»
«Я впервые приготовил суши. У моего хомяка Сильвестра очень важная миссия: он проверяет качество огурца»
«Нашел хомяка, который прятался в моей обуви»
«Мой 9-летний сын очень хотел хомяка и купил его на свои деньги. Мне было как-то все равно, но я оказался не готов к тому, что он будет таким очаровательным»
«Моя гигантская хомячиха Белоснежка. Она готовит лучше, чем я»
А вы хотели бы завести хомячка или считаете, что он все-таки слишком мал для того, чтобы стать настоящим другом?
Фото на превью eggyallanpoe / Reddit, eggyallanpoe / Reddit