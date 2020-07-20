20+ человек, которые завели хомяка, а он прибрал в свои крохотные лапки всю их беззаботную жизнь

Хомячок весит в среднем около 100 г, но таит в себе тонну обаяния и сюрпризов. Многие заводят этого грызуна, не подозревая, что с появлением пушистого комочка в доме их жизнь круто изменится. Одним попадаются хулиганистые экземпляры, чьи проделки крайне остроумны, другим — очаровательные питомцы с глазами-бусинками, для которых хочется создавать целый хомячий мир. И тех и других обожают до невозможности.

Мы в AdMe.ru пересмотрели сотни снимков крошечных грызунов и местами даже позавидовали тому, как им удается приручать людей и с комфортом устраиваться в этой жизни.

«Этот парень сбежал из зоомагазина и 27 дней где-то прятался, а потом попал в ловушку. Я его спасла. Вот фото в 1-й день и через 3 недели»

«Когда есть хомяк и немного свободного времени...» — «У хомяка жизнь интереснее, чем у меня»

«Как вам мой маленький милый хомячок? Джейкоб наслаждается Хеллоуином»

«Я сделал крошечный столик и испек малюсенькие блинчики для моего приятеля»

«„Давай заведем хомяка“, — cказала жена. „С ними не бывает проблем“, — утверждала она»

«Я беру своего хомячка на прогулку»

«Залезай, неудачник, мы едем за покупками!»

«Я нарисовал необычную картину для своего хомяка»

«Думаю, мой хомяк проводит слишком много времени в своем колесе для упражнений»

«Моему хомяку сегодня исполнилось 2 года»

«Я построил маленькую железную дорогу и поезд из LEGO для моего хомяка Джеймса»

«Завел хомячка по имени Михалыч. Михалыч живет лучше, чем я сам: у него пентхаус»

«Моя хомячиха и ее ребенок»

«Это Пинки. Он затянул край пакета с кормом через прутья и высыпал часть еды в клетку. Спрятал украденное в своем доме и за щеки и дрался с теми, кто подходил к добыче»

«Хомяк моих друзей любит прятаться в этой трубе»

«Мне кажется, я достиг дна: ел макароны с сыром вместе с моим хомяком...» — «Может быть. Но зато это был самый лучший день его жизни»

«Нужно было сфотографировать хомяка, а он в колесе бегает без остановки. Колесо остановил, сфоткал, и вот что из этого вышло»

«Мне кажется, что однажды мой хомяк съест кота. Очень зловещие у него глаза»

«Мне 21 год, и у меня только что была рождественская фотосессия с моим хомяком»

«Я впервые приготовил суши. У моего хомяка Сильвестра очень важная миссия: он проверяет качество огурца»

«Нашел хомяка, который прятался в моей обуви»

«Мой 9-летний сын очень хотел хомяка и купил его на свои деньги. Мне было как-то все равно, но я оказался не готов к тому, что он будет таким очаровательным»

«Моя гигантская хомячиха Белоснежка. Она готовит лучше, чем я»