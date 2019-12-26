20+ фото, герои которых спокойно могут побороться за титул «Провал года»

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Плохие дни случаются у каждого, главное — то, как мы на них реагируем. Хотя, конечно, сломанный диск, дырка в потолке, приз за лучшего друга от любимой девушки и испорченная бытовая техника могут значительно подпортить даже самое радужное настроение.

Но мы в AdMe.ru желаем героям нашей подборки не вешать нос и надеяться, что эта полоса невезения непременно закончится.

«Когда упала моя электрическая зубная щетка, меня смутило, что звук был не такой, как если бы она стукнулась об пол»

Бурите здесь: тут нет кабеля

Вот так закончился рождественский обед

«Счастливого Рождества»

Результат стирки белья вместе с колодой игры «Уно»

«Я получил этот подарок от девушки, которую люблю»

«Лучший в мире друг».

Приготовить рождественскую индейку: провалено

«Сосед попытался выбросить свою елку с балкона»

«Служба доставки только что переехала мою посылку»

«Ждали 2 месяца, пока мою плиту доставят из Италии, только для того, чтобы ее разбили в примерно 7 м от моего дома»

Хороший повод для переезда

Наглядная памятка о том, что со вскрытием новогодних подарков надо быть аккуратнее

Когда понял, что готовка — это не твое

Скоро во всех квартирах страны

«Нет, дети, это не Санта, просто дядя Джефф пытается достать эту проклятую рождественскую елку»

«Я с таким нетерпением ждал лучшего хлеба из местной пекарни...»

Когда выбираешь место у окна

Это слишком жестоко

«Теперь понятно, почему в посудомоечную машину не добавляют обычное средство для мытья посуды»

Когда купил «абсолютно непроницаемые шторы»

«Мой друг снимается для стоков, и я только что увидел его фото на автобусе с социальной рекламой против насилия»

Бонус: надевая очки виртуальной реальности, все-таки помните о том, что вас окружает

Да, героям нашей подборки не повезло... А как вы реагируете на неудачи?