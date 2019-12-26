20+ фото, герои которых спокойно могут побороться за титул «Провал года»
Плохие дни случаются у каждого, главное — то, как мы на них реагируем. Хотя, конечно, сломанный диск, дырка в потолке, приз за лучшего друга от любимой девушки и испорченная бытовая техника могут значительно подпортить даже самое радужное настроение.
Но мы в AdMe.ru желаем героям нашей подборки не вешать нос и надеяться, что эта полоса невезения непременно закончится.
«Когда упала моя электрическая зубная щетка, меня смутило, что звук был не такой, как если бы она стукнулась об пол»
Бурите здесь: тут нет кабеля
Вот так закончился рождественский обед
«Счастливого Рождества»
Результат стирки белья вместе с колодой игры «Уно»
«Я получил этот подарок от девушки, которую люблю»
«Лучший в мире друг».
Приготовить рождественскую индейку: провалено
«Сосед попытался выбросить свою елку с балкона»
«Служба доставки только что переехала мою посылку»
«Ждали 2 месяца, пока мою плиту доставят из Италии, только для того, чтобы ее разбили в примерно 7 м от моего дома»
Хороший повод для переезда
Наглядная памятка о том, что со вскрытием новогодних подарков надо быть аккуратнее
Когда понял, что готовка — это не твое
Скоро во всех квартирах страны
«Нет, дети, это не Санта, просто дядя Джефф пытается достать эту проклятую рождественскую елку»
«Я с таким нетерпением ждал лучшего хлеба из местной пекарни...»
Когда выбираешь место у окна
Это слишком жестоко
«Теперь понятно, почему в посудомоечную машину не добавляют обычное средство для мытья посуды»
Когда купил «абсолютно непроницаемые шторы»
«Мой друг снимается для стоков, и я только что увидел его фото на автобусе с социальной рекламой против насилия»
Бонус: надевая очки виртуальной реальности, все-таки помните о том, что вас окружает
Да, героям нашей подборки не повезло... А как вы реагируете на неудачи?
Фото на превью Jukkster / reddit