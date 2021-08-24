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20 фото домашних животных, наглядно показывающих, за кем в доме последнее слово

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Когда домашние питомцы невзначай забираются на обеденный стол, занимают кровать или залезают лапами прямо в тарелку, это никого не настораживает. И даже забавляет. Дело в том, что мы все еще наивно полагаем, будто контролируем ситуацию, а вот милые пушистики тем временем считают, что люди — это всего лишь обслуживающий персонал, который специально приставлен к ним, чтобы делать их жизнь комфортной.

Мы в AdMe.ru отыскали фотографии домашних животных, которые устали скрывать свою истинную природу и наглядно продемонстрировали, что вся власть в их лапах. А в бонусе покажем кошку, которую посмели помыть.

«Ей нравится видеть, что я трачу на нее свои деньги»

«Моя маленькая пугающая раковина»

Сломал жалюзи, чтобы смотреть в окно

Когда недосчитался тако и думаешь, что тебе не доставили часть заказа, но, оказывается, твоя кошка просто стащила его

«Сэмми не нравится сидеть на полу, и она нашла местечко получше»

На самом деле он умеет читать, просто предпочитает не следовать указаниям

«Не кради буквы, Том».

«Новое хобби моей кошки — заползать за кушетку и царапать меня через это крохотное отверстие»

Это не первый раз, когда она разрывает кровать или диван на части

«Мак решил, что низ нашего кресла в гостиной будет идеальным местом для создания гамака»

«Неделями я задавалась вопросом: „Что происходит с моим бедным растением?“ Может, я поливала его слишком много или ему было недостаточно света? Что ж, теперь все ясно»

«Я все равно его съела»

«Я вышел всего на 10 минут и вот что застал, когда вернулся. Джордж не видел в этом никакой проблемы»

«У него есть множество мест, где можно лежать, но, конечно, выбор пал на мой чехол для камеры»

«Отошла от своего стакана со смузи секунды на три»

«Намеревался пособирать пазлы, но, видимо, я слишком многого хочу»

Он решил, что это должна быть его подушка

«Хочешь воспользоваться мышью и клавиатурой? Ну что ж, сначала тебе придется пройти через меня»

Любой предмет тут же может стать лежанкой для кота

«И как я только посмел растянуться на собственной кровати!»

«Я хотела взять яблоко, но обнаружила в вазе вот такой фрукт. Он не позволил себя подвинуть»

Бонус: «Вот так кошка посмотрела на меня после купания»

А как ваши домашние любимцы показывают, что они в доме хозяева?

Фото на превью lycantrophya / Reddit
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