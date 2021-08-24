20 фото домашних животных, наглядно показывающих, за кем в доме последнее слово
Когда домашние питомцы невзначай забираются на обеденный стол, занимают кровать или залезают лапами прямо в тарелку, это никого не настораживает. И даже забавляет. Дело в том, что мы все еще наивно полагаем, будто контролируем ситуацию, а вот милые пушистики тем временем считают, что люди — это всего лишь обслуживающий персонал, который специально приставлен к ним, чтобы делать их жизнь комфортной.
Мы в AdMe.ru отыскали фотографии домашних животных, которые устали скрывать свою истинную природу и наглядно продемонстрировали, что вся власть в их лапах. А в бонусе покажем кошку, которую посмели помыть.
«Ей нравится видеть, что я трачу на нее свои деньги»
«Моя маленькая пугающая раковина»
Сломал жалюзи, чтобы смотреть в окно
Когда недосчитался тако и думаешь, что тебе не доставили часть заказа, но, оказывается, твоя кошка просто стащила его
«Сэмми не нравится сидеть на полу, и она нашла местечко получше»
На самом деле он умеет читать, просто предпочитает не следовать указаниям
«Не кради буквы, Том».
«Новое хобби моей кошки — заползать за кушетку и царапать меня через это крохотное отверстие»
Это не первый раз, когда она разрывает кровать или диван на части
«Мак решил, что низ нашего кресла в гостиной будет идеальным местом для создания гамака»
«Неделями я задавалась вопросом: „Что происходит с моим бедным растением?“ Может, я поливала его слишком много или ему было недостаточно света? Что ж, теперь все ясно»
«Я все равно его съела»
«Я вышел всего на 10 минут и вот что застал, когда вернулся. Джордж не видел в этом никакой проблемы»
«У него есть множество мест, где можно лежать, но, конечно, выбор пал на мой чехол для камеры»
«Отошла от своего стакана со смузи секунды на три»
- «Человек, я сразу понял, что ты налил его для меня». © MikeAwkinner / Reddit
«Намеревался пособирать пазлы, но, видимо, я слишком многого хочу»
Он решил, что это должна быть его подушка
«Хочешь воспользоваться мышью и клавиатурой? Ну что ж, сначала тебе придется пройти через меня»
Любой предмет тут же может стать лежанкой для кота
«И как я только посмел растянуться на собственной кровати!»
«Я хотела взять яблоко, но обнаружила в вазе вот такой фрукт. Он не позволил себя подвинуть»
Бонус: «Вот так кошка посмотрела на меня после купания»
- Беги! Ржу не могу! © Shoddy_Eye 2976 / Reddit
А как ваши домашние любимцы показывают, что они в доме хозяева?
Фото на превью lycantrophya / Reddit
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