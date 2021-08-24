20 фото домашних животных, наглядно показывающих, за кем в доме последнее слово

Когда домашние питомцы невзначай забираются на обеденный стол, занимают кровать или залезают лапами прямо в тарелку, это никого не настораживает. И даже забавляет. Дело в том, что мы все еще наивно полагаем, будто контролируем ситуацию, а вот милые пушистики тем временем считают, что люди — это всего лишь обслуживающий персонал, который специально приставлен к ним, чтобы делать их жизнь комфортной.

Мы в AdMe.ru отыскали фотографии домашних животных, которые устали скрывать свою истинную природу и наглядно продемонстрировали, что вся власть в их лапах. А в бонусе покажем кошку, которую посмели помыть.

«Ей нравится видеть, что я трачу на нее свои деньги»

«Моя маленькая пугающая раковина»

Сломал жалюзи, чтобы смотреть в окно

Когда недосчитался тако и думаешь, что тебе не доставили часть заказа, но, оказывается, твоя кошка просто стащила его

«Сэмми не нравится сидеть на полу, и она нашла местечко получше»

На самом деле он умеет читать, просто предпочитает не следовать указаниям

«Не кради буквы, Том».

«Новое хобби моей кошки — заползать за кушетку и царапать меня через это крохотное отверстие»

Это не первый раз, когда она разрывает кровать или диван на части

«Мак решил, что низ нашего кресла в гостиной будет идеальным местом для создания гамака»

«Неделями я задавалась вопросом: „Что происходит с моим бедным растением?“ Может, я поливала его слишком много или ему было недостаточно света? Что ж, теперь все ясно»

«Я все равно его съела»

«Я вышел всего на 10 минут и вот что застал, когда вернулся. Джордж не видел в этом никакой проблемы»

«У него есть множество мест, где можно лежать, но, конечно, выбор пал на мой чехол для камеры»

«Отошла от своего стакана со смузи секунды на три»

«Человек, я сразу понял, что ты налил его для меня». © MikeAwkinner / Reddit

«Намеревался пособирать пазлы, но, видимо, я слишком многого хочу»

Он решил, что это должна быть его подушка

«Хочешь воспользоваться мышью и клавиатурой? Ну что ж, сначала тебе придется пройти через меня»

Любой предмет тут же может стать лежанкой для кота

«И как я только посмел растянуться на собственной кровати!»

«Я хотела взять яблоко, но обнаружила в вазе вот такой фрукт. Он не позволил себя подвинуть»

Бонус: «Вот так кошка посмотрела на меня после купания»