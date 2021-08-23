20 совпадений, которые смахивают на дело рук самой судьбы

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Cовпадения неизбежны c точки зрения статистики. Но иногда они бывают настолько фантастическими, что нет времени задумываться, какова была вероятность этого события. Только и успевай делать фото, а то ведь на словах никто не поверит.

Мы в AdMe.ru просмотрели фотографии интернет-пользователей и убедились, что иногда совпадения и правда похожи на дело рук самой судьбы. Встречайте героев нашей подборки.

Совпадение?

Снежинки выстроились идеально

Почти уверен, что это какая-то ледяная фея. © marmtown / Imgur

Радуга от дверцы душа попала точно в поток воды из-под крана

«Сегодня я случайно оделась как стул в приемной у стоматолога»

«Я пытался сделать фото парня в костюме, когда в кадр вошла она — те же цвета, только наоборот»

«Жена выглянула из окна нашей гостиной и увидела это. Отражение экрана телевизора идеально сочетается с ее автомобилем»

«Для того чтобы добиться такой реакции еще раз, мне нужен тарантул».

След от бокала похож на велосипед

«Этот шмель идеально подошел к швам на моей обуви»

Когда оберточная бумага идеально ложится

«Подруга моей мамы нашла кого-то, кто завершил ее ансамбль»

Женщина слева как будто просто наслаждается моментом. В то время как та, что справа, выглядит так, словно у нее лучший день в жизни. © Mr_Sterence66 / Reddit

«Мой сосед возвращает ту же подставку под телевизор в тот же день»

На дне бокала образовались пузырьки в форме черепа, повторяющие узор на нем

Телевизор и шторы идеально дополнили друг друга

«Чернила выплеснулись на мою блузку, а материал превратил капли в маленькие звездочки»

«Я был напуган этим зрелищем»

Это полоса плюща в переулке, где 2 здания пропускают свет

«Купил 2 разных размера, но коробки идеально сочетаются друг с другом»

«Мы подобрали эту бездомную собаку, и теперь ее легко потерять на фоне нашего ковра»

«Он любит прятаться за занавеской для душа, и на этот раз все идеально совпало!»

«Мой носок отлично смотрится рядом со стенкой примерочной»