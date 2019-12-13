20+ доказательств того, что любовь кроется в мелочах

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Вкладыши из жевательной резинки Love is... приучили нас к тому, что вариантов определения того, что же такое любовь, вагон и маленькая тележка. И нет сомнений в том, что все сценарии для этой серии комиксов навеяны самой жизнью. Потому что любовь в самых разных ее проявлениях подстерегает нас буквально на каждом шагу. Главное — уметь ее замечать.

AdMe.ru не перестает восхищаться людьми, которые всегда открыты этому светлому чувству и под его воздействием совершают вроде маленькие, но такие важные поступки.

1. «Мама узнала, что у меня нет места для рождественской елки, и сделала для меня венок, украшенный игрушками из моего детства и огоньками»

2. Вот что такое экстразабота

3. «После того как мой папа скончался в прошлом году, мама сделала для моего малыша этого медведя из вещей деда. Мой сын, возможно, никогда не вспомнит своего дедушку, но он всегда будет рядом с ним»

4. Она, наверное, еще и краской залилась

5. «Спустя 15 лет я наконец-таки снова встретилась со своим дедушкой. Первым делом он мне показал фото, на котором мне 5. Оно хранится у него в кошельке с того самого времени»

6. «Парень моей подруги подарил ей на годовщину это и сказал, что она свет его жизни»

7. «За этот год моя мама связала и пожертвовала на благотворительность больным детям 45 пледов»

8. «Каждый мой день рождения папа срывал ирис в саду и приносил его мне вместе с завтраком в постель. Сегодня я впервые праздную день рождения вне дома»

9. Уже сейчас можно говорить о том, что она воспитала хорошего человека

10. Иногда дружеское плечо нужно подставить совершенно незнакомым людям. Даже если это не плечо, а нога

11. «Сегодня, в мой день рождения, дедушка подарил мне 3 книги с историями. Все они повествуют о нашем с ним совместном времяпрепровождении в мои детские годы. У меня нет слов»

12. «Мои родители подружились с бездомным ветераном войны. Они решили дать ему один из своих рабочих внедорожников с оборудованным спальным местом, накупили продуктов, а также наняли его на работу»

13. Легкий способ построить доверительные отношения в семье

14. «Мой друг Квентин повесил репродукцию своей картины пониже специально для кота»

15. «Моя мама на протяжении 44 лет сама пекла мне торт на день рождения. Два месяца назад ее не стало, поэтому мой пожилой отец очень постарался и сделал это»

16. «Мой папа нарядился Санта-Клаусом и посетил школу для детей с особыми потребностями. У многих из них не будет возможности самим пойти на встречу с Сантой»

17. Женщина в метро успокаивает больного бездомного мужчину, пока не прибудет скорая медицинская помощь

18. «Сегодня папа обрадовал маму цветами, просто чтобы напомнить ей, как он благодарен судьбе за то, что они вместе»

19. Такое не забывается

20. Предусмотрительность и заботливость, развитые не по годам

«Папа — мой герой. Он учит ваш язык. Спасибо за терпение».

21. Этот мужчина в 99 лет каждый день проходит почти 10 км, чтобы навестить свою жену в больнице

Есть ли у вас история или фотография, которые могли бы украсить эту подборку?